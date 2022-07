Sciopero aerei del 17 luglio: i voli garantiti e le istruzioni per i rimborsi di ITA, Volotea e Ryanair

È il giorno nero degli aeroporti italiani, con un doppio sciopero che fa saltare numerosi voli. Da una parte infatti si astengono dal lavoro i controllori di volo Enav, dall’altra anche i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, easyJet, Volotea e Malta Air.

Quanto dura lo sciopero nazionale del 17 luglio

Le proteste si terranno dalle 14 alle 18. Inizialmente lo sciopero dei vettori sarebbe dovuto durare per ben 24 ore, ma è intervenuta la Commissione di Garanzia sugli scioperi, che ne ha ridotto drasticamente la durata.

Sono garantiti i voli previsti nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 10 e le 18 e le 21. Ma anche questi potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

Perché è stato indetto lo sciopero nazionale dei voli

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo è stato indetto, come dichiarano le sigle sindacali in una nota congiunta, per segnalare il disagio dovuto al sotto organico in cui opera l’Enav in un momento così particolare di ripresa del traffico aereo.

Ma nel mirino dei rappresentanti dei lavoratori c’è la “manifesta incapacità comunicativa e di gestione del personale“, con un degrado delle relazioni industriali che sta causando disagi senza precedenti.

A questo bisogna aggiungere anche lo stop delle trattative per il rinnovo del Ccnl, l’applicazione di parti non condivise del piano industriale e la mancata applicazione del protocollo Summer sottoscritto dalle parti sociali.

Di seguito le informazioni presenti sui siti dei principali vettori per modificare la prenotazione.

Come chiedere il rimborso o una modifica a ITA Airways

ITA Airways ha cancellato ben 122 voli, mentre altri potrebbero essere interessati da modifiche. Tuttavia, si legge sul sito della compagnia, è stato attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri.

Il 50% dei viaggiatori che avevano prenotato per il 17 luglio dovrebbe riuscire a volare nella stessa giornata con un diverso aereo. Prima di recarsi in aeroporto il vettore consiglia di consultare il proprio sito o chiamare i numeri 800 93 60 90 e 06 8596 0020.

In caso di cancellazione o modifica del volo sarà possibile cambiare la prenotazione senza penale e chiedere il rimborso del biglietto fino al 24 luglio 2022.

Come chiedere il rimborso o una modifica a Ryanair

Anche Ryanair fa sapere di aver cancellato numerosi voli. I clienti interessati da modifiche sono stati informati via email o SMS, contenenti le istruzioni per far valere i propri diritti.

Il consiglio è sempre quello di controllare lo stato del volo prenotato attraverso l’applicazione ufficiale o contattando il vettore prima di recarsi in aeroporto.

Fonte foto: ANSA Passeggerei all’interno di un aeroporto.

Come chiedere il rimborso o una modifica a Volotea

Volotea informa che date le circostanze potrebbero esserci variazioni nel normale svolgimento delle operazioni, con voli cancellati (poco più di una ventina) e modifiche a quelli che invece partiranno.

In caso di cancellazione, con notifica via email e SMS, il consiglio è di non recarsi in aeroporto e richiedere modifiche e rimborsi attraverso il sito web. È possibile avere assistenza contattando il numero 06 94803497.

Potete trovare qua le istruzioni per ottenere i rimborsi con gli altri vettori in caso di volo modificato o cancellato.