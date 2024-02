Harry raggiunge re Carlo III dopo il cancro diagnosticato dai medici: il principe senza la moglie Meghan

Il principe Harry è atterrato nelle scorse ore da solo a Londra, senza la moglie Meghan Markle, dopo essere partito dagli Stati Uniti per stare vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro.

Diagnosticato un cancro a re Carlo III: l’incontro tra Harry e il padre

Secondo quanto reso noto dai media britannici, Meghan è rimasta negli Usa, in California, con i due figli piccoli, Archie e Lilibet. In un primo momento si era parlato dell’arrivo di tutta la famiglia nel Regno Unito.

Secondo Sky News, il principe Harry, dopo l’arrivo in Inghilterra, si è recato immediatamente nella residenza londinese di re Carlo III, Clarence House, per incontrare il sovrano e intrattenersi con lui.

Segnali di disgelo tra Harry e la Royal Family

La visita è stata interpretata da più parti non solo come un gesto filiale, ma anche come un segnale di disgelo – almeno con il genitore – dopo le frizioni e le recriminazioni che hanno portato, negli ultimi anni, il secondogenito di Carlo e Diana sempre più lontano dalla Royal Family.

Stando alle informazioni in possesso della Bbc, non risulta invece al momento in agenda un incontro fra il duca di Sussex e suo fratello maggiore William, erede al trono, con il quale le relazioni sono apparse negli ultimi tempi più compromesse e reciprocamente gelide rispetto a quanto non sia mai stato fra “il principe ribelle” e il padre.

Re Carlo III avvistato dopo l’annuncio del tumore

Re Carlo è stato rivisto in pubblico martedì 6 febbraio 2024, seppur fugacemente; è la prima volta che il sovrano si mostra dopo l’annuncio della diagnosi di cancro.

Il re era a bordo di una Bentley reale con la regina Camilla, dopo aver ricevuto a Clarence House, sua residenza londinese, il figlio Harry.

Carlo e Camilla si sono diretti a Buckingham Palace dove ad attenderli c’era un elicottero che li ha portati, secondo il Mirror, nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese.

Qui il re proseguirà il ciclo di cure per guarire dal tumore.