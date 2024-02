Re Carlo III ha il cancro, la nota ufficiale di Buckingham Palace: "Ha già iniziato il percorso di cura"

Re Carlo III ha il cancro. Non un’indiscrezione da un insider della famiglia reale: ad annunciarlo è l’ufficio stampa di Buckingham Palace con una nota divulgata nella tarda serata di lunedì 5 febbraio 2024. Recentemente il successore della Regina Elisabetta ha fatto parlare di sé per un intervento alla prostata che, tuttavia, non sarebbe legato alla diagnosi appena formulata.

Re Carlo III ha il cancro

Come detto in apertura, il 5 febbraio 2024 Re Carlo III ha ricevuto la diagnosi di “una forma di cancro“, come comunicato in una nota ufficiale pubblicata da Buckingham Palace in tarda serata.

Pochi giorni prima della diagnosi Re Carlo è stato ricoverato presso la London Clinic per un intervento alla prostata ingrossata. La nota diffusa dall’ufficio stampa esclude una correlazione tra la prostata e la forma di cancro cui si fa riferimento.

Secondo l’indiscrezione, Re Carlo avrebbe già iniziato il suo percorso di cure, durante il quale non mancherà nei suoi impegni privati, politici e burocratici ma potrebbero venire meno le apparizioni pubbliche.

Re Carlo, 75 anni, ha preferito condividere pubblicamente la diagnosi per “prevenire speculazioni”, si legge nella nota.

La nota di Buckingham Palace

Come già detto, nella nota di Buckingham Palace si parla di “una forma di cancro” per la quale Re Carlo III ha già intrapreso “un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici“.

Nonostante la diagnosi e il riposo consigliato dai medici, il Re “continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali”. Nella stessa nota si legge che il monarca è grato ai sanitari che lo stanno curando “per il loro rapido intervento”.

Sull’efficacia del trattamento, Re Carlo si dice “totalmente positivo”.

L’intervento di Kate Middleton

Come noto, anche la Principessa Kate Middleton si è sottoposta a un intervento che l’ha portata a 13 giorni di ospedalizzazione presso la stessa clinica nella quale è stato operato il suocero.

La moglie del Principe William si è dovuta sottoporre ad un intervento all’addome di cui non sono stati resi noti i dettagli. Per questo motivo i medici hanno consigliato a Kate Middleton un periodo di riposo che dovrà estendersi almeno fino alla Pasqua.