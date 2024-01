Kate Middleton dimessa dall'ospedale dopo 13 notti di ricovero: come sta la principessa dopo l'operazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La principessa del Galles, Kate Middleton, è stata dimessa dall’ospedale. Dopo 13 giorni di ricovero post operazione, ora ha davanti tre mesi di convalescenza e riposo forzato. Addio a cerimonie pubbliche, tornerà sulle scene dopo Pasqua. L’intervento all’addome, di natura privata e non ancora divulgata, è andato bene.

Kate Middleton è stata dimessa

Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic dove era stata operata 13 giorni fa e dove ora si trova Re Carlo per un altro intervento. Dopo due settimane di ricovero, la principessa del Galles è tornata a casa e sta bene. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, che ha confermato come la donna (42 anni) ha fatto progressi dallo scorso 17 gennaio.

L’intervento chirurgico, di natura ignota fino a nuova informazione ufficiale, è stato lungo e invasivo. È stato detto, anche se in maniera generica, che l’operazione ha riguardato l’addome. Presto potrebbero esserci aggiornamenti, nel frattempo è iniziato il lungo periodo di riposo.

Fonte foto: IPA Nota ufficiale di Kensington Palace sulle condizioni di salute della principessa del Galles dopo essere stata dimessa dall’ospedale

I dettagli noti dell’intervento

Potrebbero emergere presto dettagli nuovi sull’operazione alla quale si è sottoposta Kate Middleton. Al momento però l’unica fonte ufficiale, quella di Kensington Palace, ha parlato di “problematica fisica” in maniera generica, senza specificare di quale natura.

Molte le ipotesi, soprattutto sulla stampa britannica, ma le più probabili sembrano essere ernia o isterectomia. Una fonte vicina a Palazzo avrebbe riferito che non si tratta di un tumore (anche se la biografa aveva dichiarato che il problema era di natura molto grave), ma soprattutto che a tempo debito sarà la principessa stessa a fornire maggiori informazioni.

Gli eventi senza Kate Middleton

Il 17 gennaio Kate Middleton è stata operata all’addome ed è stato subito dichiarato che il riposo sarebbe stato lungo, tanto da farle saltare alcuni eventi importanti, almeno fino a dopo Pasqua.

Kate infatti mancherà a diversi impegni, come ai Bafta il 18 febbraio e alla messa in chiesa per il giorno di Pasqua. Non sono mancate le critiche per la sua assenza forzata, alla quale la principessa del Galles ha risposto lavorando in smartworking dal letto dell’ospedale.