Re Carlo III ricoverato per l'intervento alla prostata a Londra, la stessa clinica in cui c'è Kate Middleton

Re Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic, la stessa dov’è ricoverata Kate Middleton, per sottoporsi all’intervento alla prostata programmato. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota, sottolineando che il sovrano è giunto in struttura accompagnato dalla regina consorte Camilla.

Carlo III ricoverato alla London Clinic

Buckingham Palace aveva reso già nota la necessità di un ricovero per re Carlo III nelle scorse settimane. Dopo aver appreso dell’intervento all’addome della principessa Kate, infatti, i sudditi erano stati informato dell’operazione programmata del sovrano per alcuni problemi alla prostata.

Così, nella mattina di venerdì 26 gennaio 2024, Carlo è giunto alla London Clinic per il ricovero. Secondo quanto riferito da palazzo, con lui c’era la regina Camilla.

“Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza nella salute pubblica”, si legge nella nota di Buckingham Palace.

L’intervento programmato alla prostata

Come detto, il ricovero di Carlo III era già in programma da alcune settimane. A differenza della principessa Kate, infatti, il re ha deciso di sottoporsi all’intervento programmato per problemi di prostata ingrossata.

Secondo quanto riferito dai media britannici, si tratterebbe di una procedura per ridurre una condizione, comunque benigna, alla prostata. Non è ancora noto per quanto tempo il re resterà alla London Clinic.

Fonte foto: ANSA Re Carlo III a Dubai, lo scorso 30 novembre, per la COP28

Il saluto a Kate, poi l’intervento

Prima del ricovero, Carlo ha fatto visita alla nuora, la principessa di Galles Kate Middleton. La Bbc, infatti, riferisce che il sovrano ha fatto prima tappa presso la stanza di Kate per poi proseguire l’iter per il ricovero e la successiva operazione presso l’ospedale privato della capitale.

Le condizioni di Kate, intanto, continuano a destare preoccupazioni tra i sudditi. Le recenti indiscrezioni lanciate dalla biografa reale Angela Levin, infatti, fanno temere il peggio. Non è ancora chiara la natura dell’intervento all’addome, con tante ipotesi che vanno dall’isterectomia alla rimozione della milza, ma sarebbe comunque stato escluso un tumore.

Dalla sua Kate ha chiesto riservatezza sulle proprie condizioni di salute, per il suo bene e per quello dei tre figli.