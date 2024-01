Kate Middleton e l'indiscrezione della biografa reale Angela Levin: "problemi di salute molto preoccupanti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta al centro dell’attenzione di molti la salute della principessa britannica Kate Middleton, ricoverata da giorni in una clinica privata di Londra dopo esser stata sottoposta a un’operazione all’addome. Nelle ultime ore ha parlato del caso la biografa reale Angela Levin, che ha definito i suoi problemi di salute “molto preoccupanti“.

I problemi di salute di Kate Middleton “sono davvero molto preoccupanti”. Lo ha affermato la biografa reale Angela Levin, dicendosi preoccupata dal fatto che la moglie del principe William dovrà restare in ospedale per due settimane.

“È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te”, ha dichiarato Levin.

La consorte dell’erede al trono di Inghilterra potrebbe avere un’equipe di infermiere a sua disposizione presso la sua residenza di famiglia, l’Adelaide Cottage a Windsor, dove i suoi tre figli potrebbero farle visita comodamente.

Tuttavia, Kensington Palace ha annunciato che la principessa rimarrà in ospedale per 14 giorni e che non prenderà parte a impegni ufficiali fino alla fine di marzo.

Il lungo ricovero

La degenza in ospedale di Kate Middleton ha ormai superato la prima settimana. La principessa di Galles è stata ricoverata alla London Clinic martedì 17 gennaio.

Fonte foto: IPA La clinica londinese dove è ricoverata Kate Middleton

La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome e si prevede che rimarrà ricoverata mentre si riprende dall’operazione riuscita.

Levin: degenza “spaventosa”

Levin sottolinea che questa lunga degenza deve essere particolarmente “spaventosa” per Kate Middleton, abituata a un ritmo di vita frenetico e al duro lavoro. Non è nel suo carattere, spiega la biografa reale, trascorrere così tanto tempo in ospedale.

Come riporta The Sun, fonti vicine al Palazzo hanno fatto sapere che la principessa del Galles continuerà a supervisionare il suo lavoro da reale dall’ospedale.