Re Carlo III ha iniziato le cure per il cancro: riserbo sulle condizioni, ma Harry è già partito dagli Usa

Vige il massimo riserbo sulle condizioni di Re Carlo III al quale è stato diagnosticato un cancro, come comunicato da Buckingham Palace. Ma nelle ore successive all’annuncio della malattia il principe Harry ha lasciato gli Stati Uniti per volare a Londra per incontrare il sovrano, ma senza la moglie Meghan.

Carlo III sta male

La notizia della malattia di Re Carlo III ha sconvolto la Gran Bretagna, anche se tutti si aspettavano una diagnosi non fortunata dopo il recente ricovero con operazione alla London Clinic.

In occasione della degenza programmata, infatti, al sovrano è stato diagnosticato un tumore, non specificato.

Il Re ha già iniziato il trattamento ambulatoriale contro il tumore, come riferito dalla Bbc e dopo le prime cure ha trascorso la notte a casa in tranquillità.

Da Buckingham Palace, però, non è stato comunicato altro e non si sa di più sulle condizioni del sovrano salito al trono nel settembre 2022.

Le informazioni sulla salute del Re, però, sono state diffuse per “prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro in tutto il mondo che sono affetti da cancro” hanno fatto sapere dal Palazzo Reale.

William al posto del Re

Quel che è certo, almeno in questa prima fase, è che a Re Carlo III è stato consigliato di stare a riposo e di rinviare tutti i suoi impegni pubblicati. Carlo continuerà comunque a svolgere i compiti di Stato e proseguiranno gli incontri settimanali con il primo ministro Rishi Sunak.

Secondo quanto riferito dalla Bbc sarà il principe William a coprire alcuni impegni del padre, incontro che la Corona non può rinviare.

Harry vola a Londra, la decisione di Meghan

E intanto, appresa la notizia della malattia del sovrano, Harry ha deciso di rientrare a Londra per incontrare il padre. L’arrivo del secondogenito di Carlo è atteso nelle prossime ore, ma non è ancora stato definito il piano del viaggio dato che, secondo il suo entourage, lascerà la California “nei prossimi giorni”.

Meghan e i figli, Archie e Lilibet, infatti non partiranno con Harry e resteranno negli Stati Uniti. La visita, sottolinea la Bbc, apre una speranza di riconciliazione all’interno della Royal Family dopo le tensioni tra Harry da una parte e Carlo e William dall’altra.