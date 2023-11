Guasto ai freni del treno a Domodossola col macchinista che si lancia fuori: il video del disastro sfiorato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sfiorata sulla linea ferroviaria del Sempione, nel tratto tra il confine con la Svizzera e Domodossola, dove nella mattina di mercoledì 22 novembre un convoglio ha subito un problema al sistema frenante non riuscendo a fermarsi. Per trarsi in salvo il macchinista ha deciso di lanciarsi in corsa, mentre il treno viaggiava oltre i 60 km/h.

Guasto ai freni del treno

Secondo quanto emerso, il dramma sfiorato è stato registrato in ingresso per l’Italia, col treno che avrebbe cominciato a non rispondere ai comandi del macchinista all’altezza di Varzo.

Il macchinista, infatti, si è accorto che il sistema frenante si era bloccato. L’uomo ha quindi fatto partire la segnalazione alla stazione di Preglia, quella successiva, per liberare la linea ferroviaria e non far trovare lungo i binari altri convogli.

Macchinista giù dal treno

La segnalazione è stata chiara, col macchinista che ha fatto sapere di non poter fermare il treno.

Qualsiasi altro convoglio sulla sua strada, quindi, sarebbe stato colpito senza avere alcun modo per evitarlo. E per avere salva la vita anche il macchinista stesso è stato protagonista di un gesto estremo.

Mentre il treno viaggiava a oltre 60 km/h, il conducente si è gettato dal convoglio in corsa. Senza più personale a bordo, il treno ha fatto circa 15 chilometri, passando anche dalla stazione di Domodossola – dove è stato fatto transitare su binari secondari – e da quella di Beura.

Il macchinista è stato recuperato in stazione a Preglia ed è stato soccorso dal 118. Visitato al Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola, era spaventato ma in buone condizioni di salute. Per lui solo qualche frattura.

Aperta indagine

Saranno le indagini della polizia ferroviaria e dello Spresal dell’Asl Vco , il servizio che si occupa di sicurezza sui posti di lavoro, a fare luce su quanto successo attorno alle 6,45 lungo la linea internazionale.