Gran Bretagna, Comitato Cobra in azione: soldati negli ospedali e negli aeroporti, tensione alle stelle

Scende in campo il Comitato Cobra a Londra, solitamente in azione per le situazioni di emergenza atte a fronteggiare attacchi terroristici o altre situazioni delicatissime. Stavolta il governo di Rishi Sunak lo ha riunito per risolvere l’ondata di scioperi che sta provocando parecchi problemi in Gran Bretagna.

Soldati negli ospedali e negli aeroporti

L’organismo, che al suo interno ospita ministri e alti funzionari, si è riunito nelle scorse ore per mettere a punto i piani di emergenza che servono al Paese per non rimanere paralizzato.

“Presiederò una serie di riunioni del Cobra nelle prossime settimane – ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Oliver Dowden – per assicurare che i nostri piani siano i più robusti possibili e che le interruzioni siano ridotte al minimo”.

Cosa accadrà concretamente? Centinaia di militari entreranno negli ospedali, in modo tale che non saranno interrotti i servizi essenziali. Servizi che rischiano di non essere a disposizione dei cittadini in quanto, per la prima volta nella storia recente, gli infermieri sciopereranno.

I soldati saranno impiegati per guidare le ambulanze, bloccate da uno sciopero degli autisti. Secondo le stime, però, l’esercito sarà in grado di assicurare solo il 10% delle corse di emergenza. Altre centinaia di militari sbarcheranno negli aeroporti, dove si apprestano a scioperare gli addetti al controllo passaporti.

Aerei, si rischia il 30% di voli cancellati

Per quel che riguarda la viabilità aerea, si potrebbe arrivare a una cancellazione del 30% dei voli negli scali britannici a cavallo delle feste di Natale.

A ciò va aggiunto un altro grattacapo inerente ai trasporti: previsto lo sciopero pure dei treni e degli addetti alle autostrade. Nelle prossime settimane la Gran Bretagna potrebbe rimanere paralizzata per quel che concerne i trasporti.

E non è finita qui: scioperi anche tra i lavoratori della Royal Mail, vale a dire il servizio postale. E ancora, pure i giovani medici stanno pensando a una protesta tramite l’astensione dal servizio.

GB, scoppia il malcontento

Da decenni la Gran Bretagna non vedeva un simile malcontento diffuso tra la popolazione. Le agitazioni nascono dalla richiesta di adeguamenti salariali per far fronte all’inflazione, che ha toccato quota 11%. L’esecutivo, però, non vuole arretrare, perché crede che si rischi di accendere un ulteriore vortice inflazionistico che potrebbe durare anni.

Il Paese si trova di fronte a “una serie di giornate impegnative”, ha spiegato il portavoce di Downing Street. E il ministro dei Trasporti, Mark Harper, ha detto alle famiglie che dovranno prepararsi a un “Natale virtuale”, vista l’impossibilità di raggiungere i parenti.