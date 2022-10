Rishi Sunak nuovo premier della Gran Bretagna: chi è il successore di Truss, dalle origini a Downing Street

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Le porte del numero 10 di Downing Street, sede degli uffici del primo ministro britannico, si aprono per Rishi Sunak, che dopo le dimissioni di Liz Truss e i passi indietro di Boris Johnson e Penny Mordaunt sarà il nuovo premier britannico. Il politico 42enne, eletto senza ballottaggio, sarà il primo prime minister britannico di colore e di fede induista, ma anche e soprattutto il più ricco di sempre con un patrimonio di oltre 800 milioni di sterline (il doppio di Re Carlo).

Sunak nuovo premier senza ballottaggio

Rishi Sunak si è garantito la successione all’effimera Liz Truss per la leadership del Partito Conservatore britannico di maggioranza e si appresta a entrare oggi, automaticamente, a Downing Street come nuovo premier del Regno Unito. Brexiteer pragmatico ed ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, Sunak è stato proclamato nuovo leader Conservatore in maggioranza a Westminster e in giornata, dopo le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, sarà designato automaticamente premier.

A consentirgli la successione al posto della Truss è stato l’annuncio in extremis del ritiro della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa fino a oggi dopo la rinuncia di ieri di BoJo. Mordaunt, infatti, ha sottolineato: “Rishi ha il mio pieno supporto. Abbiamo scelto il nostro prossimo Primo Ministro. Questa decisione è storica e mostra, ancora una volta, la diversità e il talento del nostro partito”. Mordaunt, secondo quanto trapela, entrerà nel suo governo.

Sunak aveva mancato il traguardo di Downing Street a inizio settembre, quando – dopo essere risultato il più votato dai colleghi deputati nella corsa seguita alle dimissioni di Johnson sull’onda del Partygate e di altri scandali – era stato tuttavia sconfitto di misura nel ballottaggio tra gli iscritti da Truss.

Chi è Rishi Sunak

Classe 1980, Sunak è figlio di emigrati dall’Africa orientale e di credo induista. Il padre kenyota e la madre della Tanzania, entrambi di origini indiane nel Punjab, hanno deciso di trasferirsi in Gran Bretagna dove 42 anni fa, a Southampton è nato lo stesso Rishi. Di solida estrazione borghese, Sunak ha studiato nell’esclusivo Winchester College, una scuola che costa oggi oltre 50.000 euro l’anno e che da secoli rivaleggia con Eton.

Studente di Oxford per studiare PPE (Filosofia, Politica ed Economia) e successivamente di Stanford, in California, dove ha ottenuto un master in Business administration, Sunak si è dato alla finanza prima in Goldman Sachs e poi in diversi hedge fund. Proprio Stanford gli cambia la vita, con l’incontro con Akshata Murthy, figlia di Narayana Murthy, miliardario indiano e tra i fondatori di Infosys. I due si sono sposati nel 2009 e oggi ha un patrimonio stimato di 800 milioni di sterline.

Fino a qualche anno fa volto sconosciuto della politica, con la nomina a Cancelliere dello Scacchiere del governo Johnson all’inizio del 2020 è stato proiettato nel firmamento della politica britannica. È stato lui ad affrontare la pandemia, prendendo anche in prestito il famoso “whatever it takes” di Mario Draghi per salvare l’economia britannica con aiuti mostruosi da 400 miliardi.

Thatcheriano di ferro, è finito spesso nella polemica ma si è saputo risollevare tra i conservatori per gli avvertimenti lanciati contro la “Trussnomics” prima del naufragio dello stesso governo Truss durato appena 45 giorni.

Lo scandalo sulle tasse e la Green Card

Uno degli ultimi polveroni che si sono sollevati contro Sunak, definito da molti “l’uomo di Davos”, è quello che ha coinvolto la moglie Akshata. Ad aprile, infatti, si è scoperto che la donna non ha pagato le tasse per anni nel Regno Unito sfruttando la controversa e ultraflessibile auto-definizione di “non-dom”, ossia “non domiciliata” oltremanica.

La ricchissima donna ha promesso di regolarizzare quanto prima la sua posizione, ma intanto il futuro premier ha alzato le tasse per la prima volta dopo molti anni ai cittadini britannici. E soprattutto si è scoperto che Sunak ha fatto richiesta per una Green Card negli Usa, come a volersi garantire un “piano di fuga” in America se le cose si fossero messe male.