Regno Unito, la premier Liz Truss annuncia le dimissioni: nuova crisi dopo soltanto 45 giorni di governo

Dopo appena 6 settimane di governo la premier britannica Liz Truss ha dato le dimissioni da leader del Partito di maggioranza dei Tory, che l’aveva scelta per sostituire Boris Johnson. Da giorni la sua squadra di ministri stava perdendo pezzi e l’esecutivo aveva le ore contate. Truss rimarrà alla guida del Regno Unito fino a quando tra i conservatori non sarà scelto un successore. Si tratta del mandato più breve nella storia del Paese.

Le dimissioni

L’annuncio di dimissioni è arrivato dopo un incontro a Downing Street tra la leader conservatrice e il collega Graham Brady, a capo del cosiddetto “Comitato 1922”, che ha il compito di organizzare un voto di sfiducia su richiesta di un ampio numero di deputati intenzionati a votare contro il governo.

“Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica e internazionale – ha ricordato Liz Truss in conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street – Le famiglie e le imprese erano preoccupate su come pagare le bollette. La guerra illegale di Putin in Ucraina minaccia la sicurezza di tutto il nostro continente. E il nostro Paese era stato frenato per troppo tempo dalla bassa crescita economica. Sono stata eletta dal Partito conservatore con il mandato di cambiare questa situazione. Abbiamo lavorato sulle bollette dell’energia e sul taglio dell’assicurazione nazionale. E abbiamo definito una visione per un’economia a bassa crescita fiscale e ad alta crescita, che sfrutterebbe le libertà della Brexit.”

“Riconosco però, data la situazione, di non poter realizzare il mandato per cui sono stata eletta dal Partito conservatore – ha dichiarato – Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per informarlo che mi dimetto da Leader del Partito Conservatore“.

La crisi di governo

La crisi del governo britannico ha avuto origine dal fallimento del voto sulla mini-finanziaria avvenuto a settembre. Da quel momento Truss ha perso due tra i suoi più stretti alleati e maggiori esponenti dell’esecutivo: il ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng, costretto a dimettersi in luogo del più ingombrante moderato Jeremy Hunt, e, soltanto, ieri la ministra dell’Interno anti immigrazione, Suella Braverman.

Le reazioni

L’opposizione laburista chiede adesso le elezioni anticipate per ristabilire stabilità e legittimità, dopo le dimissioni di una premier che era stata eletta con il voto 80mila iscritti ai Tories nelle primarie sei settimane fa e lo fa anche tramite il primo cittadino di Londra, Sadiq Khan, che in un tweet scrive “Elezioni, subito”.

“Verrà ricordata per la sua ignoranza catastrofica” ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “La Gran Bretagna non ha mai avuto un primo ministro così imbarazzante” ha detto l’esponente del Cremlino a proposito delle dimissioni di Truss, mentre per il presidente francese Emmanuel Macron “è molto importante che la Gran Bretagna trovi stabilità il prima possibile.

“Sul piano personale, sono sempre triste quando un collega se ne va” ha dichiarato il capo dell’Eliseo.

I candidati successori

Al netto delle richieste di elezioni dei Laboru e del partito dei LibDem, i conservatori potrebbero confluire sul nome dell’ex ministro delle Finanze, Rishi Sunak, candidato in testa tra i possibili successori di Truss. Ma in lizza ci sarebbero anche la ledar della Camera dei Comuni,Penny Mordaunt, e l’attuale cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, anche se si è già tirato indietro nella corsa.