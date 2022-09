Funerali regina Elisabetta II, Re Carlo le dedica l'ultimo saluto: il messaggio sulla bara della madre

Quella di lunedì 19 settembre 2022 è stata una lunga giornata per la famiglia Reale e per il neo Re Carlo III, con la celebrazione delle esequie della defunta madre e regina Elisabetta II. La giornata di cerimonie per l’addio a Sua Maestà, morta giovedì 8 settembre all’età di 96 anni, è iniziata alle 6.30 inglesi (le 7.30 italiane) con la chiusura al pubblico della camera ardente della regina, poi il corteo funebre fino a Westminster dove sono avvenute le prime esequie in forma pubblica.

Nel passaggio da Westminster Hall all’abbazia, però, c’è chi ha notato un particolare sul feretro, con un biglietto inserito tra i fiori che portava la firma di Carlo.

L’ultimo messaggio di Carlo alla regina

In tanti hanno provato a curiosare e capire di più sul biglietto inserito tra i fiori sul feretro della regina, con una scrittura che già da lontano non aveva lasciato dubbi sull’autore. La grafia, infatti, era quella riconoscibilissima del neo Re Carlo III, che prima di far uscire la bara dalla camera ardente ha deciso di lasciare un pensiero per la mamma defunta.

Fonte foto: ANSA Re Carlo III e la principessa reale Anna

Un messaggio da Re, ma soprattutto da figlio, per Carlo che ha sentito e mostrato il dolore per il lutto della madre nonostante i suoi 73 anni. Con la stilografica in mano, come già avvenuto nei tanti documenti firmati negli ultimi 10 giorni, il Re ha messo nero su bianco il pensiero che tutti, dopo poco, hanno potuto leggere.

“In loving and devoted memory” si legge sul biglietto d’addio all’amata madre regina, che tradotto significa “con amore e devozione”.

Il ricordo durante le esequie

Nel corso del funerale è stato l’arcivescovo di Canterbury a tributare alla regina un ricordo speciale: “Ha mantenuto la promessa fatta a 21 anni. Le persone che rimangono al servizio degli altri raramente ricevono questo amore. Ma chi serve sarà amato e ricordato, più di coloro che si basano su potere e privilegio. Il lutto che sentiamo non è solo quello della famiglia reale, ma quello di tutti all’interno del nostro regno”.

“Lei era piena di gioia, presente per molti. Oggi preghiamo per tutta la sua famiglia” ha detto. L’arcivescovo ha poi ricordato che durante la pandemia Elisabetta gli aveva detto “Ci rivedremo ancora”.

Nel corso del corteo funebre sono stati vissuti attimi di paura, con un marinaio della Royal Navy che ha accusato un malore.