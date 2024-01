Giuseppe Coletti morto sul lavoro alla Umbria Olii di Spoleto: azienda chiede 30 milioni di euro alla famiglia

Giuseppe Coletti è morto il 25 novembre 2006 a causa di un’esplosione all’interno dell’oleificio Umbra Olii di Spoleto dove stava lavorando assieme a due colleghi e al datore di lavoro, anche loro vittime del rogo. Oggi, l’azienda chiede milioni di euro di risarcimento alla famiglia. Le parole della sorella Lorena Coletti.

La mattina di sabato 25 novembre 2006, 18 anni fa, un silos esplose nello stabilimento Umbria Olii di Campello sul Clitunno, a Spoleto.

Nel rogo persero la vita il titolare di una ditta di serramenti Maurizio Manili e gli operai Giuseppe Coletti, Tullio Mottini e Vladimir Todhe, che su quel silos stavano montando delle passerelle.

Fonte foto: ANSA Il rogo allo stabilimento Umbria Olii di Spoleto

L’unico presente sopravvissuto alle fiamme fu Klaudio Demiri, che scampò miracolosamente all’incidente perché, in quel momento, si trovava su una gru, ben lontano dal suolo.

La sentenza penale, seguita alla vicenda giudiziaria lunga 11 anni, aveva riconosciuto responsabili dell’incidente il titolare di Umbria Olii Giorgio Del Papa e, per un terzo, la ditta di Manili, una delle vittime.

Del Papa è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 9 mesi di reclusione.

Alla Umbria Olii le assicurazioni hanno già liquidato parte dei danni, ma l’azienda chiede quel che sarebbe dovuto arrivare da parte della ditta Manili, corresponsabile per un terzo dell’incidente.

Si tratta di una richiesta di risarcimento pari a 35 milioni e 316 mila euro, che i proprietari di Umbria Olii hanno avanzato ai familiari delle vittime e all’unico sopravvissuto, Klaudio Demiri.

La richiesta, già bocciata dal Tribunale civile di primo grado e poi dall’Appello, è stata presentata in Cassazione.

Lorena Coletti, sorella di Giuseppe ha raccontato la vicenda sulle pagine di Repubblica.

Anche a lei, così come alle vedove, agli orfani e ai fratelli delle altre vittime, è stato chiesto il risarcimento per i danni provocati allo stabilimento.

La donna si è fatta portavoce degli altri familiari notificati, chiedendo sostegno alle istituzioni:

Mi chiedo con quale cuore continuino a chiederci questi soldi. Non capisco perché non lascino in pace questi poveri morti. Vorrei allora sapere quanto vale la vita di quattro persone, uscite di casa e morte sul lavoro.