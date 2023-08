Gira nudo a San Giovanni Teatino e gli sparano col taser: morto durante trasporto in ospedale, aperta indagine

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, mentre il 118 lo stava trasportando in ospedale. Poco prima l’uomo, che girava nudo per strada, era stato colpito col taser dai carabinieri.

Nudo per strada

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 agosto 2023, quando a San Giovanni Teatino è stato notato un uomo che girava nudo per strada. Il 35enne, secondo quanto riferito dai giornali locali, correva e si dirigeva verso la ferrovia del paese, ma non è chiaro se avesse l’intento di compiere un gesto estremo.

Chiamati dai locali, i carabinieri sono intervenuti sul posto per cercare di fermarlo e arrestarlo per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, che era seguito da una struttura sanitaria per problemi psichici, era in evidente stato di agitazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Fermato col taser, morto in ambulanza

Per riuscire a fermarlo, però, i carabinieri sono dovuti ricorrere all’utilizzo del taser, la pistola a impulsi elettrici. In un primo momento, però, pare che l’uomo abbia resistito alle scariche, per poi essere fermato dopo aver colpito più volte con la testa un’auto parcheggiata nei pressi della stazione.

A quel punto gli uomini dell’arma avrebbero immobilizzato il 35enne e i sanitari, chiamati in soccorso, gli avrebbero somministrato un calmante caricandolo in ambulanza. Ma nella corsa verso l’ospedale di Chieti l’uomo è morto.

Aperta indagine

Non è chiaro cosa possa essere successo né, attualmente, le reali cause della morte del 35enne che all’arrivo all’ospedale di Chieti era morto. Sul fatto è quindi stata aperta un’indagine dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani.

Disposta l’autopsia sul corpo del 35enne, con gli esami che dovranno accertare le cause del decesso e se l’uomo avesse assunto sostanze o farmaci. L’esame autoptico, poi, sarà fondamentale per capire soprattutto se il decesso è stato provocato dalla pistola a impulsi elettrici usata dai carabinieri per immobilizzarlo o dal medicinale inoculato per calmarlo prima di trasportarlo in ospedale a Chieti.

Il sindaco del paese abruzzese, Giorgio Di Clemente, ha dichiarato di non avere informazioni sufficienti al riguardo, confermando comunque la complessità del caso e rimandando ogni valutazione una volta in possesso dei risultati dell’autopsia.