Germania, arrestato terrorista iraniano accusato di preparare attentati con il cianuro

Scatta l’allarme terrorismo in Germania dove un fondamentalista islamico di origine iraniana è stato arrestato con l’accusa di aver preparato degli attentati tramite l’uso di tossine letali come cianuro e ricina. Il 32enne non avrebbe agito per conto di apparati del Governo di Teheran ma sarebbe un appartenente di un gruppo terroristico sunnita. Lo riporta Repubblica.

Il blitz

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, le autorità tedesche erano state avvertite da servizi d’intelligence di “Paesi amici” riguardo alla minaccia di un attentato terroristico “islamico” con l’uso di una “bomba chimica”.

Le forze speciali Sek e gli agenti antiterrorismo hanno fatto irruzione con le tute protettive e le armi spianate in un appartamento di Castrop-Rauxel, in Nordreno-Westfalia, nell’Ovest della Germania, per arrestare il sospetto.

Come chiarito dal portavoce della procura di Duesseldorf, durante le perquisizioni dell’abitazione del cittadino iraniano la polizia della Vestfalia non ha però trovato alcuna sostanza tossica.

Il complice

Insieme al 32enne sarebbe finito in manette anche un complice, che secondo l’emittente Wdr sarebbe il fratello, sospettato anche lui di essersi procurato sostanze come cianuro e ricino con l’intenzione di commettere un “attentato grave”.

Nonostante le indagini andassero avanti da giorni, non è chiaro agli inquirenti né quando né dove dovesse avvenire l’attacco.

I due sarebbero stati intercettati dall’intelligence Usa da diverso tempo per aver cercato di comprare online enormi quantitativi di sostanze tossiche.

All’indagine collaborano gli esperti dell’Istituto tedesco Robert Koch, che classificano la ricina, la proteina estratta dai semi della pianta del ricino, come “arma biologica”, in quanto può essere trasformata in un veleno mortale come cianuro.

Il precedente

La ricina era stata utilizzata nel 2018 da un tunisino di 31 anni che stava preparando un attentato insieme alla moglie per conto dell’Isis, prima di essere arrestati dalla polizia tedesca. A casa della coppia gli investigatori avevano trovato 84,3 mg di ricina e 3.300 semi di ricino usati per fabbricare il veleno. L’uomo è stato condannato due anni dopo a 10 anni di carcere e sua moglie a 8 anni di carcere.