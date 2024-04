Geppi Cucciari esclusa dai David per la battuta su Sangiuliano allo Strega, il ministro smentisce le voci

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Geppi Cucciari sarebbe stata estromessa dalla conduzione dei David di Donatello, al fianco di Carlo Conti, a causa della battuta fatta al ministro Sangiuliano durante la conduzione dello scorso Premio Strega. Il ministro smentisce e si dice pronto a querelare.

Geppi Cucciari ai David di Donatello

“Esclusa dalla conduzione dei David di Donatello, al fianco di Carlo Conti, a causa della battuta fatta al ministro Sangiuliano in occasione del Premio Strega”. È questa la motivazione per la quale, secondo il settimanale Oggi, Geppi Cucciari sarebbe stata estromessa dalla conduzione dei David.

Già lo scorso anno la comica, attrice e conduttrice sarda aveva presentato il momento istituzionale al Quirinale, durante il quale i candidati ai David di Donatello incontrano il presidente della Repubblica Mattarella.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la cui gaffe durante lo scorso Premio Strega, secondo il settimanale Oggi, sarebbe causa dell’esclusione di Geppi Cucciari dalla conduzione dei David

La premiazione era invece stata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli. Pare che Geppi Cucciari fosse in lista per presentare la serata di quest’anno, ma secondo Oggi la battuta rifilata al ministro Sangiuliano in occasione dello scorso Premio Strega le sarebbe costata la chiamata.

La risposta del ministro Sangiuliano

Secondo il settimanale, per la premiazione che verrà trasmessa il prossimo 3 maggio su Rai 1, la co-conduzione al fianco di Carlo Conti sarebbe stata affidata ad Alessia Marcuzzi. Una indiscrezione ripresa dal capogruppo in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini (M5S): “Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori”.

Prontamente è arrivata la replica del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Diffido chiunque dall’affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore, mi oppongo a qualsiasi forma di censura”.ù

Sangiuliano ha poi affermato di ritenere Geppi Cucciari “bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui aspira”. Facendo seguito al ministro, anche la Rai ha diffuso un comunicato nel quale smentisce categoricamente la ricostruzione di Oggi.

Il comunicato della Rai

L’azienda di viale Mazzini ha fatto sapere di non aver avuto alcun contatto con Cucciari per la conduzione, mentre secondo la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, “a metà gennaio la Rai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano avevano già individuato il nome di Alessia Marcuzzi come co-conduttrice della cerimonia di conferimento dei David di Donatello 2024 insieme a Carlo Conti”.

Come se non bastasse però, secondo le indiscrezioni del settimanale Cucciari sarebbe stata esclusa anche dall’incontro dei candidati al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, venendo sostituita da Teresa Mannino.

Il tutto avrebbe come retroscena scatenante la gaffe del ministro Sangiuliano, avvenuta durante la cerimonia di assegnazione dello scorso Premio Strega, quando ammise di non aver letto i libri per i quali aveva votato. Un’affermazione che la conduttrice Cucciari aveva sarcasticamente sottolineato invitando il pubblico ad applaudire il ministro.