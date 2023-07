Gaffe del ministro Sangiuliano sui libri finalisti al Premio Strega: "Proverò a leggerli", ma era in giuria

Nella serata di giovedì 6 luglio è andata in scena a Roma la cerimonia di premiazione della 77esima edizione del Premio Strega. Presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (uno dei giurati), che è stato protagonista di una gaffe.

Cosa ha detto Sangiuliano sui libri del Premio Strega

In un suo intervento nel corso dell’evento al giardino del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, il ministro Sangiuliano ha dichiarato a proposito dei libri finalisti al Premio Strega: “Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono e fanno riflettere. Ecco, proverò a leggerli“.

La presentatrice Geppi Cucciari, a quel punto, ha chiesto: “Ah, non li ha letti?“. La risposta di Sangiuliano: “Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi”. “Cioè, oltre la copertina?”, ha concluso ironicamente la conduttrice dell’evento.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (a destra) alla serata di premiazione del Premio Strega 2023.

Il commento di Matteo Renzi

Il botta e risposta tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la conduttrice della 77esima edizione del Premio Strega 2023 Geppi Cucciari è diventato virale sul web.

Tra i tanti commenti su ‘Twitter’ è apparso anche quello del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha scritto: “Ho capito perché il ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la #18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge”. Poi ha aggiunto: “Ministro fatti perdonare: restituisci ai 18enni la card per i consumi culturali”.

Chi ha vinto il Premio Strega 2023

Lo spoglio della seconda e ultima votazione del Premio Strega ha proclamato la scomparsa Ada D’Adamo, con il romanzo ‘Come d’aria‘ (Elliot), vincitrice della77esima edizione.

Il premio è stato consegnato da Giuseppe D’Avino (presidente di Strega Alberti Benevento) ad Alfredo Favi, Loretta Santini e Elena Stancanelli, rispettivamente marito, editrice e amica della scrittrice deceduta lo scorso 1° aprile.

Al secondo posto si è classificata Rosella Postorino, autrice per Feltrinelli di ‘Mi limitavo ad amare te‘. In terza posizione si è piazzato Andrea Canobbio, autore del libro ‘La traversata notturna‘ (La nave di Teseo). Quarto posto per Maria Grazia Calandrone, con ‘Dove non mi hai portata‘ (Einaudi). Infine, alla quinta posizione si è classificata Romana Petri, autrice del libro ‘Rubare la notte‘ (Mondadori).