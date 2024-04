Gennaro Sangiuliano confonde Londra con New York parlando di Times Square: la gaffe del ministro della Cultura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

New York come Londra. Gaffe sui luoghi iconici di alcune delle città più famose del mondo per il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. L’ex direttore del Tg2 ha confuso Londra con New York parlando di Times Square, affermando che la nota piazza della metropoli statunitense si trovi nella capitale inglese.

Il ministro è incappato nello scivolone nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, durante la presentazione della nuova passeggiata archeologica di Roma.

Parlando di luoghi che identificano le città, come si vede nel video, Sangiuliano ha dichiarato: “Se pensiamo a Parigi pensiamo agli Champs Élysées. Se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square“.

Times Square però non si trova nel Regno Unito ma da tutt’altra parte, è uno dei luoghi più iconici di New York. Il lapsus del ministro della Cultura ovviamente non è sfuggito ed è diventato virale sui social.