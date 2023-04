Furto a ditta di gioielli Orocatena a Bassano da mezzo milione: esplosioni e strade bloccate come nei film

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Come nei film. Esplosivo per far saltare la cassaforte, auto e furgoni rubati per sfondare l’ingresso e bloccare le strade per intralciare le forze dell’ordine. Maxi furto a Bassano del Grappa, dove una banda di ladri ha svaligiato la ditta di gioielli Orocatena, per un bottino complessivo di oltre mezzo milione di euro.

Maxi furto a Bassano del Grappa

Il maxi furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Come riferisce il Giornale di Vicenza, i ladri sono entrati nella Orocatena, ditta orafa con sede in via Magio.

In azione una banda di ladri professionisti che ha pianificato il colpo in ogni dettaglio per poter entrare, rubare il malloppo e riuscire a fuggire indisturbati. Stando alle prime informazioni, il bottino ammonterebbe a circa mezzo milione di euro in oro e metalli preziosi semilavorati.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il furto nella notte in una azienda orafa di Bassano del Grappa

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i malviventi, almeno 3-4 persone, avrebbero prima rubato alcune auto e un furgone spazzaneve nel vicino deposito comunale. Avrebbero quindi usato quest’ultimo come un ariete per sfondare il cancello di ingresso della ditta.

Una volta all’interno del capannone, i ladri avrebbero fatto saltare la cassaforte usando dell’esplosivo, rubando oro e metalli preziosi semilavorati per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Nel frattempo le auto rubate sarebbero state messe di traverso nelle strade circostanti per bloccare le vie di accesso all’azienda e impedire l’intervento delle forze dell’ordine. Quindi la fuga.

Le indagini

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, la guardia di finanza e la vigilanza privata, ma al loro arrivo i ladri erano già riusciti a scappare, facendo perdere le loro tracce.

Sul furto indagano i carabinieri di Bassano del Grappa e del nucleo investigativo di Vicenza: fondamentale per le indagini sarà l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.