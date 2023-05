Frana sfiora le abitazioni a San Fratello (Messina): strada bloccata dai massi e cento persone evacuate

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia sfiorata a San Fratello, piccolo comune in provincia di Messina, dove una frana ha sfiorato diverse abitazioni. I massi, di dimensioni enormi, si sono staccati dal costone e sono finiti in strada, distruggendo alcune macchine parcheggiate. La frana si è verificata intorno alle 12 di venerdì 12 maggio nella zona di Porta Sottana. Il crollo non ha provocato feriti, ma in via precauzionale il sindaco ha disposto l’evacuazione.

Frana a San Fratello, evacuate cento persone

Dopo aver valutato la situazione nel corso di un incontro in Comune, che oltre al sindaco ha visto coinvolti la protezione civile, i carabinieri, la polizia locale e il corpo forestale, è stato deciso di evacuare una trentina di famiglie in via precauzionale.

Il timore è che possano verificarsi altri crolli e altre frane, quindi si è optato per lo spostamento di circa cento persone in totale.

L’intervento dei vigili del fuoco dopo la frana

Gli enormi massi che si sono staccati dal costone sono finiti in mezzo alla strada, rimasta interdetta. Alcuni rocciatori arrivati da Messina stanno verificando la stabilità del costone per cercare di prevedere altri eventuali crolli.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello e di Patti, che stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona del comune di San Fratello colpita dalla frana.

Anche il sostituto procuratore di Patti Antonietta Ardizzone ha effettuato un sopralluogo.

Fonte foto: ANSA / Vigili del Fuoco

Il racconto del sindaco e di una testimone

Una donna anziana è stata salvata da alcuni vicini ed è stata colpita solo da alcune piccole pietre, come riporta l’Ansa, non è rimasta ferita ma successivamente è stata colta da un attacco di panico.

“Abbiamo avuto una grande paura, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito”, ha detto il sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti.

“Non si può spiegare ciò che ho visto. Mio marito è stato bravo ad accorgersi di ciò che stava accadendo e ha salvato tutti”, ha raccontato una donna che vive nella zona colpita alla Gazzetta del Sud.