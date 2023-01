Benevento, frana al cimitero di Sant'Agata de' Goti e le bare finiscono nel torrente: il video del disastro

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una parte del cimitero di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, è crollata a causa del maltempo portando con sé una ventina di bare e 80 urne nel torrente sottostante.

Il commento del sindaco

In seguito al disastro, i parenti di oltre cento defunti che erano sepolti nelle tombe dell’ala crollata del cimitero hanno chiesto a gran voce “interventi urgenti” per recuperare le salme finite nel vallone e hanno chiamato in causa anche la magistratura per accertare eventuali responsabilità degli amministratori e dei tecnici “i quali – a dire dei familiari – sarebbero stati a conoscenza delle condizioni statiche del blocco crollato, perché informati sia da segnalazioni dei cittadini che da parte delle forze politiche di opposizione”.

L’avvocato Alessandro della Ratta, in rappresentanza di molte delle famiglie coinvolte, ha dichiarato a Tgcom24 l’intenzione di presentare “una querela contro i tecnici e amministratori del Comune per crollo e disastro doloso”.

Il comune di Sant'Agata de' Goti dove è avvenuto la frana nel cimitero

“L’Amministrazione era consapevole del crollo – sostiene il legale – le lesioni erano evidenti, sono state denunciate dalla stampa locale, ci sono state interrogazioni dei gruppi consigliari dell’opposizione, sollecitazioni da singoli cittadini e ad aprile 2022 era stata firmata un’ordinanza di imminente pericolo di crollo, ma nulla è stato fatto“.

“Siamo addolorati per questa sciagura e vicini ai familiari dei defunti collocati nel blocco crollato. Faremo tutto quello che possiamo per riportare in sicurezza bare e urne” ha detto il sindaco Sant’Agata de’ Goti, Salvatore Riccio, assicurando che già nella mattinata di oggi sarebbero partite le operazioni di recupero delle salme. “Quanto accaduto è grave ma preghiamo tutti di non cercare colpevoli senza conoscere realmente i fatti. A questo provvederanno, eventualmente, le preposte autorità” ha aggiunto, come riportato da Skytg24.

Subito dopo il crollo, il primo cittadino aveva spiegato così le ragioni del disastro: “Quell’ala del cimitero franata insisteva su un torrente ‘a secco’ che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento” aveva dichiarato.