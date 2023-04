Frana ad Ardesio per un guasto alla condotta idrica: un fiume d’acqua e fango travolge le case

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Una bomba d’acqua e fango ha investito il piccolo comune di Ardesio, in valle Seriana, alle 6:50 di mercoledì 5 aprile. La causa è la rottura di una condotta di adduzione dell’Enel della vicina Centrale di Ludrigno. I vigili del fuoco hanno evacuato diverse famiglie.

Frana ad Ardesio

Tanti danni, ma fortunatamente non risultano persone ferite. Sono tre le frazioni rimaste isolate dopo il disastro: Cerete, Pizzol e Staletti.

Il posto è immediatamente stato raggiunto da carabinieri, vigili del fuoco con mezzi anfibi, nuclei speleo alpino fluviali e protezione civile. Sul luogo anche il sindaco Yvan Caccia.

Fonte foto: Tuttocittà Ardesio è un comune di 3.400 abitanti della provincia di Bergamo. Si trova in alta Val Seriana sulle Alpi Orobie.

La priorità è stata verificare eventuali danni alle persone e agli edifici.

Chiusa per sicurezza la strada provinciale 49 che da Villa d’Ogna si dirige verso Gromo e Valbondione. Deviato verso il centro di Ardesio il traffico verso la Valle Seriana.

Come riporta l’edizione di Bergamo del ‘Corriere della Sera’ in mattinata erano sette le famiglie evacuate e accolte in oratorio.

Il bilancio successivo era di 6 sfollati e 71 persone isolate nelle frazioni oltre la frana.

Ardesio, nella frana caduti 15mila metri cubi d’acqua

Secondo le prime stime la zona sarebbe stata investita da un fiume di 15mila metri cubi d’acqua che ha provocato la conseguente frana.

I tecnici della società hanno chiuso le valvole a circa 4 chilometri a monte della rottura e la perdita si è andata progressivamente attenuando fino a cessare del tutto.

Data la non percorribilità di diverse strade l’approvvigionamento dei viveri della aree isolate sarà effettuato con un elicottero o con una teleferica.

Proseguiranno inoltre i sopralluoghi per verificare la tenuta dei versanti della montagna interessati dalla frana.

Il messaggio del sindaco di Ardesio

Nella serata del 5 aprile il sindaco di Ardesio Yvan Caccia ha diramato un messaggio alla popolazione:

“Invitiamo la popolazione interessata, che ha subito danni in seguito alla frana del 05 aprile, a comunicare alla mail info@comune.ardesio.bg.it tutto ciò che è stato danneggiato o distrutto”.

“Il tutto andrà fotografato e andranno documentate le spese, quindi invitiamo a non gettare le cose danneggiate prima di averle documentate”.

“La documentazione da voi inviata verrà utilizzata come pezza giustificativa per l’assicurazione ed il rimborso da parte di Enel Green Power”.

“Comunichiamo inoltre che una zona in prossimità del paravalanghe sulla SP49 (zona Ludrigno) è stata adibita a punto raccolta ingombranti per scaricare il materiale dopo averlo debitamente segnalato.