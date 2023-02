Frana a Monterenzio sull'Appennino bolognese: evacuate 19 persone, due case distrutte

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una frana a Villa Sasso Nero di Monterenzio, sull’Appennino bolognese, ha costretto le autorità ad evacuare almeno sei abitazioni. È quanto accaduto nella mattina di lunedì 6 febbraio, con cause ancora da accertare.

Frana sull’Appennino bolognese, la situazione a Monterenzio

Sei case sono state evacuate per un totale di circa 19 sfollati. È il bilancio a seguito della frana che nella mattina di ieri, lunedì 6 febbraio, ha colpito Monterenzio, sull’Appennino bolognese.

Non solo sfollati e case evacuate: la frana ha anche distrutto due abitazioni e danneggiato due strade, più precisamente la provinciale 35 di Sasso Nero e la strada 21 Valle del Sillaro.

Per questa mattina di martedì 7 febbraio è previsto un sorvolo con i droni per catturare in maniera più definitiva l’area interessata dal disastro e procedere con gli opportuni interventi di recupero.

Gli interventi

Immediatamente dopo il dissesto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Il Comune ha anche attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale.

Da subito gli operatori pubblici di Enel e Hera sono intervenuti per chiudere gli allacci per scongiurare ulteriori pericoli.

Irene Priolo, vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega alla Protezione Civile, ha riferito al ‘Corriere della sera’: “Il dissesto interessa una zona particolarmente estesa, dove si affacciano alcune abitazioni, due agriturismi e immobili destinati a fini agricoli”.

L’area interessata dalla frana si estende per circa un chilometro, e fortunatamente si tratta di una zona poco popolata in quanto la maggior parte delle abitazioni vengono utilizzate per le vacanze.

Le cause

Per il momento non è possibile stabilire le cause che hanno portato alla frana che ha colpito Monterenzio, sull’Appennino bolognese.

‘Il Resto del Carlino’ parla di “spostamenti sotterranei” dovuti all'”apertura di nuove faglie”. Fortunatamente l’evento non ha causato feriti né vittime.

I precedenti a Crevoladossola e Benevento

Poche settimane fa due frane hanno colpito l’Italia.

La prima in provincia di Benevento, dove il maltempo ha fatto crollare una parte del cimitero di Sant’Agata De’ Goti, colpendo anche alcune delle bare custodite.

In seguito a Crevoladossola, in Piemonte, ha colpito mezzi, uffici e spogliatoi e per questo motivo si è parlato di tragedia sfiorata.