Forti piogge e maltempo a Napoli creano fiume di fango in strada al Vomero e allagano negozi e case: il video

Una forte pioggia si è abbattuta su Napoli, causando non pochi disagi. Nel quartiere del Vomero, un fiume di fango e detriti si è riversato in strada, allagando sottoscala, negozi e appartamenti. Abitanti costretti a uscire in strada e svuotare a mano i locali in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Interrotta anche la fornitura d’acqua nelle case.

Maltempo e forte pioggia su Napoli nella mattinata di oggi – sabato 9 marzo – dove un fiume di fango ha inondato via Solimena, una delle due vie del Vomero, un quartiere del capoluogo posizionato su una collina.

Lungo le strade che passano tra via Morghen e via Solimena si è venuto a creare un fiume melmoso di fango e detriti, che durante il suo percorso ha allagato sottoscala, locali commerciali e appartamenti.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco intervenuti al Vomero, a Napoli, dove pioggia e maltempo hanno creato un fiume di fango e detriti che ha allagato le abitazioni e i locali commerciali della zona

Negozianti e residenti sono usciti in strada allarmati, e molti di loro hanno poi iniziato a svuotare a mano i locali, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.

Le conseguenze del fiume di fango al Vomero

Sia in via Solimena che nella vicina via Morghen, il maltempo e il conseguente fiume di fango creatosi hanno causato l’interruzione della fornitura d’acqua nelle case. I tecnici accorsi non sono stati in grado di stabilire i tempi necessari al ripristino del servizio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autoclavi per mettere in azione le pompe idrovore. Sul posto anche gli addetti dall’azienda comunale Abc (Acqua Bene Comune), verso i quali alcuni cittadini presenti hanno sfogato la loro frustrazione.

Sul posto anche due deputati di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e Nelide Milano, ai quali i residenti hanno spiegato che il danno è stato causato dal cedimento di “un altro tratto della fognatura, perché qui le fogne non sono mai state riparate e non si è mai fatta manutenzione. Si sono sempre fatti rattoppi che, alla fine, hanno causato questo disastro”.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

Secondo i cittadini, come riportato da TgCom24, l’intero sistema idrico del capoluogo campano è al collasso, e i residenti rischiano “di perdere le nostre case. Dall’inizio dell’emergenza nessuno ci ha detto veramente come stanno le cose e anche oggi siamo costretti a vedercela da soli”.

Una situazione in parte confermata dal deputato di Europa Verde: “Purtroppo stiamo assistendo a un disastro annunciato, frutto di anni di inaccettabile superficialità nella gestione del sottosuolo. Prima di tutto va garantita la massima assistenza ai cittadini, che non possono essere abbandonati a loro stessi di fronte a questo problema”.

“Proprio venerdì i residenti al civico 113 di via Solimena, sgomberato in seguito alla voragine, si sono visti recapitare una nota dell’ufficio Sicurezza abitativa del Comune che li informava del cessato pericolo […] A poche ore di distanza ecco il nuovo disastro. Evidentemente qualcosa non quadra” ha poi concluso Borrelli.