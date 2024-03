Ferito col machete a Torino per gelosia subisce l'amputazione della gamba dopo l'aggressione in via Panizza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ragazzo di 24 anni ferito gravemente a colpi di machete per gelosia lunedì pomeriggio in via Panizza a Torino ha subito nella notte l’amputazione di parte della gamba sinistra.

L’intervento per l’amputazione della gamba dopo l’aggressione

È terminata nella notte l’operazione chirurgica per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete lunedì pomeriggio, mentre si trovava in strada in via Panizza in compagnia della sua fidanzata. L’intervento, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è durato circa 4 ore e i chirurghi dell’ospedale Cto hanno amputato la parte della gamba sinistra, sotto il ginocchio. Il ragazzo rimane ricoverato in prognosi riservata.

Quando il giovane era arrivato all’ospedale, la gamba era già sub amputata. Il 24enne era stato subito stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia all’arto inferiore sinistro per rivascolarizzarlo. Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate, anche perché aveva perso troppo sangue. Quindi, era arrivata la decisione di amputargli la gamba.

Fonte foto: ANSA

I poliziotti sul luogo dell’aggressione in via Panizza a Torino.

La ricostruzione dell’aggressione col machete in via Panizza a Torino

Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Torino stanno dando la caccia ai due aggressori che, nel pomeriggio di lunedì 18 marzo, hanno teso un agguato al giovane in via Panizza, alla periferia di Torino.

Il ‘Corriere della Sera’ riporta il racconto di uno dei residenti in via Panizza: “Ho sentito delle urla e ho visto due persone a bordo di un motorino. Erano giovani e uno dei due è sceso e ha colpito ripetutamente quel ragazzo lasciandolo in una pozza di sangue gigantesca“.

Un altro testimone ha aggiunto: “Il ragazzo a terra implorava l’aggressore di fermarsi. Più volte gli ha detto ‘smettila, non ti denuncio’. Il giovane sceso dallo scooter aveva infatti minacciato di infliggergli altri fendenti se avesse raccontato qualcosa alle forze dell’ordine”

Secondo quanto raccontato dai testimoni, la vittima dell’aggressione era appena uscita da casa di un amico in compagnia della fidanzata e si stava allontanando assieme a lei a bordo di un monopattino elettrico quando è stato aggredito.

Chi è il presunto aggressore col machete

I primi ad arrivare sul luogo dell’aggressione sono stati gli agenti delle Volanti, che hanno subito interrogato la fidanzata della vittima, che ha confermato di aver riconosciuto l’aggressore.

Nei giorni scorsi, proprio il presunto aggress0re avrebbe già minacciato la vittima. Si tratterebbe di un ventenne che ora è ricercato dalla Polizia assieme al suo complice. Entrambi, almeno per il momento, non sono rientrati a casa e sono riusciti a far perdere le loro tracce.

A scatenare l’aggressione, in base alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, sarebbero stati alcuni “pesanti apprezzamenti” fatti alcuni giorni fa nei confronti della fidanzata del ventenne. La ricostruzione è al vaglio degli inquirenti, che stanno anche cercando l’arma utilizzata per l’aggressione.