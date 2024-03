Aggredito a colpi di machete a Torino, rischia l’amputazione di una gamba: gli aggressori sono scappati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un giovane è stato aggredito con un machete a Torino. Si trovava a bordo del proprio monopattino, quando è stato raggiunto e ferito da due individui. L’arma da taglio lo ha colpito in maniera grave e il 23enne rischia di perdere la gamba.

L’aggressione a Torino

Nella giornata di oggi, nel tardo pomeriggio, un giovane di 23 anni è stato aggredito in strada a Torino. La violenza è avvenuta nel quartiere Mirafiori Nord, in via Panizza.

Al momento dell’aggressione (anche un altro 26enne è stato aggredito vicino alla stazione di Firenze), il giovane non era da solo. Si trovava in compagnia di una ragazza che ha chiamato i soccorsi. Il 23enne è stato portato d’urgenza in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Rischia però la perdita della gamba.

Cosa è successo

Difficile la ricostruzione della dinamica dell’aggressione al momento. Secondo gli investigatori della polizia di stato, che stanno indagando sul caso, è in dubbio anche la forma della lama utilizzata. La prima denuncia descrive l’utilizzo di un machete, ma potrebbe trattarsi di un altro tipo di coltello lungo.

Il movente dell’aggressione sarebbe una lite. Prima ancora un evento ha portato all’esplosione del litigio e al gesto violento. Sarebbero, secondo i testimoni (i residenti della zona che hanno chiamato i soccorsi) due gli uomini che hanno ferito la vittima di 23 anni per poi darsi alla fuga.

La condizione della gamba

Il giovane non è in pericolo di vita, ma rischia l’amputazione della gamba. Arrivato in ospedale d’urgenza e grazie a una medicazione improvvisata (una cinghia a bloccare l’emorragia), al giovane la violenza potrebbe costare solo “una parziale amputazione” a detta dei medici.

L’operazione è iniziata nel tardo pomeriggio e fino alle 22 non sono giunte informazioni sulla riuscita o meno della stessa. Sembra che il giovane sia ancora in sala operatoria.