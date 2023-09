Fabrizio Corona accusato di tentata estorsione: avrebbe ricattato una donna per non far uscire un video intimo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Fabrizio Corona rischia un nuovo processo con l’accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna che avrebbe ricattato con un video intimo. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il ‘fotografo dei vip’ per la vicenda scaturita dalla denuncia della presunta vittima. Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, la donna si sarebbe rivolta a Corona nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Ma l’ex agente avrebbe cercato di sottrarle del denaro sotto la minaccia di diffondere un filmato che la ritraeva in atteggiamenti erotici.

La vicenda

Nel 2022 Fabrizio Corona era stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, in seguito alla denuncia della donna che aveva portato all’indagine coordinata dal pm Antonio Criscilli con ipotesi di reato di tentata estorsione e tentata truffa.

La procura ha comunicato la chiusura delle indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex paparazzo, già condannato in passato per foto-ricatti ai danni di volti noti dello spettacolo, stralciando però la contestazione di tentata truffa. Spetterà al gup decidere se mandare a processo l’ex fotografo.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona in una delle sue ultime uscite pubbliche ai funerali di Maurizio Costanzo

La difesa di Corona

Stando a quanto riportato dal legale di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, tra i due c’era stata una relazione, in seguito alla quale era scaturita anche una causa civile “Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l’è presa con Fabrizio”, aveva dichiarato la difesa.

Come emerso dalla denuncia, la donna, assistita dall’avvocato Angelo Morreale, aveva già versato i soldi all’agenzia dell’ex paparazzo, quando l’imprenditore l’avrebbe ricattato con il video intimo.

Corona fermato senza patente

Corona è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per essere stato fermato senza patente dai carabinieri dopo un sorpasso azzardato. L’episodio è avvenuto la mattina di sabato 2 settembre, quando Corona è stato visto correre con la sua auto ad alta velocità a Milano, lungo viale Forlanini, in direzione dell’aeroporto di Linate.

Con i militari dell’Arma che l’hanno sorpreso sfrecciare a bordo della sua Range Rover, l’ex fotografo si è giustificato dicendo che doveva “raggiungere urgentemente mio figlio a Catania”.

Corona è stato fermato senza patente, revocata oltre dieci anni fa dalla prefettura di Napoli e, inoltre, ha violato le prescrizioni previste dall’affidamento in prova a cui è sottoposto e che prevedono per lui l’impossibilità di lasciare la sua dimora dall’1.30 alle 12 se non autorizzato dal magistrato.

Per questo episodio, come spiegato dal suo legale, l’ex fotografo potrebbe rischiare la revoca della misura alternativa e potrebbe dunque tornare in carcere.