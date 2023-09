Fabrizio Corona fermato senza patente e con a bordo un uomo con precedenti: nuovi guai giudiziari

Nuovi guai con la giustizia per Fabrizio Corona che nelle scorse ore è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre si stava dirigendo all’aeroporto di Linate.

Corona: “Devo raggiungere urgentemente mio figlio”

Come riferisce il quotidiano Il Giorno, l’imprenditore milanese ha attirato l’attenzione su di sé in quanto sabato 2 settembre, durante la mattinata, è sfrecciato a velocità sostenuta con la sua auto lungo viale Forlanini, in direzione dell’aeroporto di Linate.

“Devo raggiungere urgentemente mio figlio a Catania”, ha detto Corona agli agenti, subito dopo essere stato fermato a bordo della sua Range Rover.

Fonte foto: ANSA

Il sorpasso azzardato

L’ex “re dei paparazzi” ha quindi spiegato che avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo per la Sicilia rapidamente. Ecco perché avrebbe operato il sorpasso “azzardato”.

Quel sorpasso è stato visto da una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. I militari, notata la manovra e l’alta velocità, hanno quindi deciso di fermare l’auto.

Corona trovato alla guida senza patente

Corona, sempre come spiega Il Giorno, era alla guida del suv nonostante non avesse la patente che gli è stata revocata oltre dieci anni fa, il 13 aprile 2012, dalla prefettura di Napoli.

Oltre a ciò l’imprenditore non ha rispettato le prescrizioni previste dall’affidamento in prova a cui è sottoposto e che prevedono per lui l’impossibilità di lasciare la sua dimora dall’1.30 alle 12 se non autorizzato dal magistrato

Sempre secondo le prescrizioni, per Corona vige anche il divieto di frequentare persone con precedenti. Sulla Range Rover, con lui, c’era invece una persona ecuadoriana con diversi precedenti di polizia.

L’imprenditore, quindi, oltre ad aver ricevuto una multa per guida senza patente, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza.

La vicenda del materiale riservato su Matteo Messina Denaro

Soltanto poco più di un mese fa Corona era nuovamente stato protagonista della cronaca italiana in quanto si è saputo che è finito per essere indagato e perquisito nell’ambito dell’inchiesta a carico di un carabiniere e di un politico di Mazara del Vallo che avrebbero tentato di vendergli materiale riservato sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro.