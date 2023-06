Esce fuori strada finendo nelle campagne di Massafra e muore un uomo 59enne: i passanti chiamano i soccorsi

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Finisce fuori strada e muore sul colpo un 59enne. La tragedia si è consumata nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto, dove un uomo è finito fuori strada mentre stava percorrendo con la sua auto la provinciale nelle campagne del Comune pugliese. L’auto è si è ribaltata finendo in uno dei terreni adiacenti alla strada provinciale. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi ormai non c’era più nulla da fare. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

Finisce fuori strada nelle campagne di Massafra

L’incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio del 4 giugno. Erano circa le 18:30, infatti, quando un uomo di 59 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.

Il 59enne stava percorrendo la strada provinciale 40 che attraversa le campagne di Massafra, comune pugliese in provincia di Taranto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Massafra, il comune in provincia di Taranto, dove si è consumato il terribile incidente

Più precisamente, il grave incidente si è verificato nella località conosciuta come ‘Accetta Grande‘. È nelle campagne della zona che, dopo l’incidente, l’uomo è stato avvistato da alcuni automobilisti di passaggio.

L’allarme lanciato da alcuni automobilisti

A segnalare l’accaduto sono stati alcuni automobilisti che percorrevano intorno all’ora dell’incidente la strada provinciale 40.

I passanti, infatti, hanno chiamato i soccorsi sanitari del 118 e i carabinieri. Ma al loro arrivo sul posto del terribile sinistro, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne.

L’uomo era alla guida di Fiat Panda e per estrarre il suo corpo dalla vettura è stato necessario l’intervento degli agenti dei vigili del fuoco.

Da accertare le cause del sinistro mortale

Al momento, restano da accertare le cause dell’incidente mortale. Quel che è certo è che la Fiat Panda guidata dal 59enne non si è scontrata con nessuna altra auto.

Ma in base alle informazioni diffuse sino ad ora, non è dato sapere se il conducente – ad esempio – abbia sterzato per evitare una vettura finendo così fuori strada e poi in uno dei terreni delle campagne di Massafra.

Altra ipotesi da non escludere potrebbe essere quella di un malore che avrebbe potuto far perdere il controllo del veicolo all’uomo.

Nello stesso giorno, a Senigallia, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere finito fuori strada.