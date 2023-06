Perde il controllo della moto a Senigallia e finisce fuori strada: 41enne muore in ospedale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente a Senigallia. Un uomo di 41 anni ha perso il controllo della propria moto sulla strada provinciale 12 Corinaldese, finendo fuori strada. I soccorsi, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono giunti immediatamente sul posto, ma il motociclista è morto in ospedale poche ore dopo.

La dinamica dell’incidente in moto a Senigallia

Nella serata di sabato 3 giugno, attorno alle 19:00, all’altezza di Senigallia, frazione Brugnetto, lungo la strada provinciale 12 Corinaldese, un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo finendo al di fuori della carreggiata.

Gli automobilisti di passaggio in zona si sarebbero accorti in fretta di quanto accaduto e avrebbero allertato i soccorsi del 118. L’ambulanza sarebbe arrivata sul posto pochi attimi dopo, soccorrendo la vittima dell’incidente, ancora in vita.

Fonte foto: Tuttocittà

Si trattava di Gabriele Tarsi, 41 anni residente a Ripe di Trecastelli, comune in provincia di Ancona, ad alcuni chilometri dal luogo dell’incidente, secondo quanto riportato dal ‘Corriere Adriatico’, che cita fonti della polizia stradale di Jesi.

Gli incidenti stradali in Italia

Ogni anno nel nostro Paese si verificano decine di migliaia di incidenti stradali di varia gravità. Nel 2022 la polizia stradale ne ha confermati oltre 70.000, in aumento rispetto al 2021 anche a causa dell’allentamento delle restrizioni imposte durante la pandemia.

Di questi circa 1300 sono risultati mortali, con un totale di vittime che sfiora le 1500. Dati anche questi in crescita, ma in linea con l’aumento del numero degli incidenti stessi riscontrato sull’anno precedente.

Anche nel 2023 le morti sono continuate. Nel caso particolare dei motociclisti, si contano a fine maggio 128 vittime della strada, causate da incidenti solitari o con altre vetture, secondo i dati Aspas. La maggior parte di questi decessi si concentra nel fine settimana.

L’inutile corsa all’ospedale

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente hanno soccorso Gabriele Tarsi, stabilizzandone le condizioni e permettendone il trasporto fino all’ospedale Torrette di Ancona.

Ricoverato immediatamente, il 41enne ha però quasi subito iniziato a peggiorare. Le sue condizioni mediche, dovute al violento impatto con la carreggiata, sono andate a deteriorarsi durante la notte.

Nonostante i tentativi del personale medico, Tarsi è morto nella notte. La polizia stradale di Jesi sta ancora indagando per capire quali siano le cause dell’incidente.