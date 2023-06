Incidente a Ostia con un frontale moto-auto: morto il motociclista, l'automobilista è fuggito dopo l'urto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un incidente mortale è avvenuto a Ostia all’alba di domenica 4 giugno: uno scooter e un’auto sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Morto lo scooterista. L’automobilista dopo l’incidente si è dato alla fuga insieme agli altri occupanti del veicolo.

Incidente mortale a Ostia Ponente

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 4:30 all’incrocio tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni, nel quartiere Ostia Ponente.

L’urto, frontale e violentissimo, fra lo scooter e l’auto, è avvenuto per cause ancora da accertare. Dopo l’impatto il motorino è andato a sbattere contro un’auto parcheggiata e ha terminato la sua corsa sull’asfalto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nell’immagine è evidenziata la zona in cui è avvenuto l’incidente: l’incrocio tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni, nel quartiere Ostia Ponente.

Il rumore dell’urto è stato violentissimo e ha svegliato alcuni residenti che si sono affacciati per verificare l’accaduto e per chiamare i soccorsi.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da forze dell’ordine e sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello scooterista, un uomo sui 40 anni che era appena uscito dal garage di casa per recarsi a lavorare.

Fuggito l’automobilista e i suoi passeggeri

È giallo sull’automobile e sui suoi occupanti: dalle prime informazioni pare trattarsi di un’Audi a noleggio. Secondo le prime testimonianze ancora da verificare pare che gli occupanti, quattro giovani del quartiere, siano fuggiti.

A effettuare i rilievi del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto. Una speranza per gli investigatori è che eventuali telecamere di videosorveglianza possano avere ripreso gli eventi. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

La strada è stata chiusa per i rilievi durati diverse ore nel tratto compreso tra via Guido Vincon, via Cagni e piazza Gasparri.

Solo attorno alle 9:45 è stato possibile procedere al trasferimento della salma del motociclista presso l’istituto di medicina legale di Roma. I resti del motociclista rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali rilievi.

Incidenti mortali a Roma e provincia

Come riporta il Corriere della città l’uomo morto a Ostia Ponente è la 65ima vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio del 2023. Il bilancio, tirando le somme, è di un morto ogni due giorni. Cifre ben superiori alle statistiche del 2022.