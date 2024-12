Incidente in Norvegia: un bus precipita nel vuoto vicino a un lago, ci sono morti e feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente in Norvegia dove un bus con circa 60 persone a bordo è precipitato in un burrone, finendo parzialmente in uno specchio d’acqua vicino al lago Åsvatnet. La polizia della regione ha confermato che ci sono dei morti, che nell’incidente sono coinvolti in 58, molti dei quali cittadini stranieri, e dato un primo bilancio che parla di tre decessi accertati e quattro feriti gravi.

Incidente in Norvegia: bus precipita nel vuoto

L’allarme per l’incidente nel nord della Norvegia è scattato alle 14.02: una corriera è finita fuori strada, sulla E10 nel comune di Hadsel, dopo che il conducente ne ha perso il controllo nei pressi del fiordo di Raftsundet.

In un primo momento si era temuto che il bus fosse finito in mare ma i primi soccorsi giunti sul luogo hanno raccontato di come il veicolo fosse sì adagiato sul fianco ma in fondo a una scarpata dove è presente un piccolo specchio d’acqua.

Fonte foto: ANSA Il maltempo sta sferzando le nazioni scandinave

Il bilancio

Sentito dal quotidianno Aftenposten, Bent Are Eilertsen, il portavoce della polizia della regione, ha confermato che ci sono dei morti e che il bilancio è parziale e registra 3 morti e 4 feriti gravi.

Soccorritori da tutta la regione nord della Norvegia sono arrivati subito in zona per aiutare nelle operazioni di salvataggio dell’autobus – che appartiene alla compagnia di trasporti Boreal.

Molti dei passeggeri sarebbero già stati assistiti e messi in salvo.

La ricostruzione

Ancora da accertare le cause dell’incidente ma c’è il sospetto che a causarlo abbiano contribuito le pessime condizioni atmosferiche e il maltempo che si sta abbattendo sulla Scandinavia, finita al centro delle notizie nelle ultime ore anche per altre vicende nel mar Baltico. “Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso da Bodâ e Tromso, oltre ad altri servizi di emergenza”, ha dichiarato Jan Eskil Severinsen del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi all’emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk.

Sul luogo dell’incidente si sono diretti ambulanze, elicotteri e aerei per il trasporto dei feriti. L’ospedale del Nordland ha dichiarato lo stato di emergenza.

Marius Birkeland, un giornalista di Vesterålen, presente sul posto, ne ha parlato come di un luogo tempestato dal vento e immerso nella fanghiglia. Jonas Gahr Støre, capo del governo della Norvegia, ha commentato così su Facebook: “I miei pensieri vanno a tutte le persone coinvolte. Si tratta di una situazione molto grave in cui sono coinvolte molte persone, sono stati confermati decessi e feriti gravi nell’incidente”