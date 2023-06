Muore a 27 anni in un incidente a Gravellona Lomellina nel Pavese: lo schianto in moto contro un'auto

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un 27enne di Vigevano ha perso la vita in un incidente con la sua moto a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia. Il giovane motociclista è morto sul colpo nell’urto contro un’auto avvenuto intorno alle 16.30 di domenica 4 giugno sulla strada provinciale 192. Il personale sanitario dell’Areu arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.

I tentativi di soccorso

Come riporta ‘Il Giorno’ i soccorsi sono intervenuti in codice rosso, sia con un’ambulanza, della Croce Azzurra di Robbio, sia con l’auto medica, con il rianimatore a bordo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Gravellona Lomellina dove è avvenuto l’incidente mortale

Nello schianto il 27enne ha però riportato gravi traumi a causa dei quali è finito in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione sul posto, non è stato possibile salvargli la vita. L’incidente non ha provocato altre vittime o feriti.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, il 27enne in sella alla sua Kawasaki Ninja 900 stava viaggiando sulla circonvallazione di Gravellona dal vicino comune di Cassolnovo, quando avrebbe urtato con violenza la parte posteriore di una Ford Fiesta, nella stessa direzione di marcia.

Stando alle ricostruzioni, è probabile che il motociclista non si sia reso conto che l’auto davanti a lui stava rallentando per svoltare e in seguito all’impatto sarebbe stato sbalzato dalla moto finendo su una Citroen C4 che arrivava dal verso opposto.

Motociclista morto a Senigallia

Il 27enne di Vigevano non è l’unico motocilista a perdere la vita sulle strade italiane nelle ultime ore: nella serata di sabato 3 giugno, un 41enne è morto a Senigallia, in provincia di Ancona, dopo aver perso il controllo della sua moto, finendo fuori dalla carreggiata.

La vittima si chiamava Gabriele Tarsi, residente a Ripe di Trecastelli, comune non lontano dal luogo dell’incidente, secondo quanto riportato dal ‘Corriere Adriatico’, che cita fonti della polizia stradale di Jesi.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19.00, all’altezza della frazione Brugnetto, lungo la strada provinciale 12 Corinaldese. All’arrivo dei soccorsi il 41enne era ancora in vita, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente dopo il ricovero all’ospedale Torrette di Ancona, fino a portarlo al decesso.