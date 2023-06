Auto si schianta contro un muro a Bronte vicino Catania: nell'incidente muore una donna, feriti marito e figli

Incidente mortale a Bronte, nel Catanese: una donna è morta quando la Volkswagen Polo guidata dal marito, un allevatore di Maniace, ha invaso la corsia opposta ed è poi uscita di strada terminando la sua corsa contro un muretto. L’uomo, che era alla guida, e i due figli della coppia sono rimasti feriti.

Incidente a Bronte: morta una donna

La vittima si chiamava Cinzia Sanfilippo e aveva 46 anni. La tragedia è avvenuta attorno alle 2.30 di sabato 3 giugno in via Plutone, nota anche come Sp 211, in contrada Cantera.

Si tratta di una stretta strada di campagna situata a ovest di Bronte, che costeggia il fiume Simeto e che consente di attraversare il territorio senza dover attraversare il centro abitato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nell’immagine è evidenziata la zona della tragedia, la Strada statale 211 alle porte di Bronte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bronte e Randazzo, i vigili del fuoco di Randazzo e il personale del 118 di Adrano, Bronte, Maletto e Maniace. I sanitati non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo.

Marito e figli non sono in pericolo di vita

Il guidatore di 48 anni è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

I due figli, un ragazzino e una ragazzina entrambi minorenni, sono ricoverati nell’ospedale di Bronte. Nessuno dei tre è in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi. Traffico a rilento lungo la provinciale 211 attorno all’alba. La strada è stata riaperta al traffico dopo le 6:30.

Nessuna pista esclusa

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Bronte e della compagnia di Randazzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, fra le quali un possibile malore del guidatore o un colpo di sonno.

L’unico elemento finora accertato è che si tratta di un “incidente autonomo”, cioè non dovuto al coinvolgimento di altre vetture.