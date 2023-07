Elon Musk dice addio all'uccellino e svela il nuovo logo di Twitter: sarà una X. Quando potrebbe debuttare

Nuova rivoluzione in arrivo: Twitter si prepara a dire addio all’uccellino, che sarà sostituito da un nuovo logo. Ad annunciarlo è stato Elon Musk in persona, sul social network stesso.

L’annuncio di Elon Musk

Elon Musk ha annunciato su Twitter di avere intenzione di cambiare il logo di Twitter. L’imprenditore, alle 6 del mattino di domenica 23 luglio (ora italiana), ha scritto: “Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo“.

Poi lo stesso Elon Musk ha anche scritto: “E presto diremo addio al brand Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli”.

Il numero uno di Twitter ha pubblicato l’immagine di una “X” e successivamente, in una chat audio di Twitter Spaces, ha risposto “Sì” quando gli è stato chiesto se il logo di Twitter cambierà, aggiungendo che “sarebbe dovuto essere stato fatto molto tempo fa”.

In arrivo Twitter Hiring

Il rebrand di Twitter è solo l’ultima “rivoluzione” annunciata da Elon Musk. Tra le altre novità in arrivo spicca Twitter Hiring, una nuova funzionalità (ancora) in fase di sperimentazione di Twitter dedicata in maniera specifica alle offerte di lavoro e pensata per fare concorrenza a LinkedIn.

I primi indizi su Twitter Hiring li aveva lanciati Elon Musk proprio sul social network nel mese di maggio 2023. A distanza di 2 mesi sono iniziate a spuntare le prime immagini di Hiring.

La sfida a distanza tra Elon Musk e Mark Zuckerberg

La vera sfida che vede protagonista Elon Musk, però, è quella con Mark Zuckerberg, tanto che nelle scorse settimane si era addirittura vociferato di uno scontro fisico tra i due ambientato al Colosseo.

Sempre nelle scorse settimane, Mark Zuckerberg ha deciso di lanciare un’app collegata a Instagram, chiamata Threads, che appare come una sfida diretta a Twitter.

Nella descrizione di Threads si legge: “Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”.