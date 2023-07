Meta lancia Threads su Instagram e sfida Twitter: il nuovo capitolo della guerra social tra Zuckerberg e Musk

Dopo mesi di notizie, indiscrezioni e supposizioni, è finalmente giunto il momento di Threads. Il nuovo social, targato Meta, è già disponibile in pre order sugli store digitali, ma manca ancora qualche giorno al suo lancio effettivo. È l’app con la quale Mark Zuckerberg ha scelto di sfidare Elon Musk.

Il lancio di Threads

È finalmente disponibile su tutti gli store digitali l’app di Threads, il nuovo social sviluppato da Meta che, nelle intenzioni, vorrebbe sfidare Twitter, attirando tutti quegli utenti in fuga dal social di proprietà di Elon Musk.

Il download dell’app è già disponibile, ma si tratta di un preordine: secondo le indicazioni fornite sull’App Store per gli iPhone, Threads sarà disponibile entro la fine di questa settimana, con molta probabilità già da giovedì 6 luglio.

Fonte foto: Meta/Google Play Store Le schermate disponibili di Threads, il nuovo social lanciato da Meta che vuole sfidare Twitter

Secondo le poche indiscrezioni fin qui disponibili, la nuova app dovrebbe essere legata ai contenuti di Instagram (che fa parte della famiglia Meta, come Facebook e WhatsApp), ma a differenza del noto social che funziona principalmente per immagini, Threads dovrebbe funzionare con post brevi e testuali, come Twitter.

Come funziona Threads

Non è forse un caso che il lancio della nuova app di Meta sia avvenuto in un periodo di esodo da Twitter, causato con molta probabilità dalle numerose modifiche apportate da Elon Musk negli ultimi mesi, la maggior parte delle quali invise da molti utenti.

Come riportato nella descrizione dell’app, “Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”.

Threads dovrebbe quindi configurarsi come una sorta di alter ego testuale di Instagram, tramite la pubblicazione di brevi post testuali, ai quali sarà possibile aggiungere link o tag di altri utenti. Un modo per attirare quell’utenza che, dopo aver lasciato Twitter, approda su altri social come Mastodon, Hive o Bluesky.

Un’app in attesa di attivazione

A quanto sembra, sarà possibile accedere alla nuova app di Meta direttamente con il proprio account Instagram, oltre a poter importare la lista degli iscritti al proprio profilo e delle persone che segue, il che potrebbe essere un ennesimo punto a favore del social, dato l’enorme bacino di utenti già collegati ai social di Mark Zuckerberg.

Nel periodo che ha preceduto il lancio della nuova app, alcuni responsabili di Meta avevano sottolineato l’intenzione di voler gestire questo social “in modo sano”, lanciando così anche una frecciata a Twitter, che negli ultimi mesi ha subìto una gestione decisamente caotica e che pare abbia perso circa 250 milioni di utenti.