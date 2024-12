Matteo Salvini su TikTok dice sì alla legalizzazione della prostituzione, ma solo con controlli e tasse

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Salvini si è detto favorevole alla legalizzazione della prostituzione, ma a due condizioni: l’introduzione di controlli sanitari obbligatori e il pagamento delle tasse. Il leader della Lega lo ha affermato durante una recente diretta su TikTok, in cui ha risposto a domande su temi scottanti, tra cui l’autonomia differenziata. Ha però evitato le domande sul Milan, dichiarando ironicamente: “Non ci danno soddisfazioni”. Gli utenti, vedendolo disponibile a rispondere, hanno posto una serie di interrogativi, spaziando tra questioni serie e argomenti più leggeri.

Sì alla prostituzione

Matteo Salvini utilizza spesso TikTok per entrare in live e interagire con il pubblico, rispondendo a domande, complimenti e critiche. Le sue dirette sono spesso caratterizzate da un clima informale e goliardico, con battute e riferimenti a meme.

Durante l’ultima diretta, il leader della Lega ha affrontato tematiche care agli italiani. Tra queste, ha espresso la sua opinione sulla legalizzazione della prostituzione, dichiarandosi favorevole.

Fonte foto: 123RF Salvini apre alla legalizzazione della prostituzione, lo dice su TikTok

Ovviamente con dei limiti. Infatti il sì alla prostituzione è da intendersi solo a patto che siano introdotti controlli sanitari rigorosi e che chi esercita paghi regolarmente le tasse.

L’uso di droghe al volante

Il ministro dei Trasporti ha risposto anche a domande su temi sensibili, come l’uso di droghe. Salvini si è detto favorevole al test anti-droga per i parlamentari, sostenendo che, essendo responsabili di leggi che incidono sulla vita dei cittadini, debbano essere lucidi e sobri.

Parlando del nuovo Codice della strada, ha sottolineato come la principale causa di incidenti sia la distrazione, spesso dovuta all’uso del cellulare alla guida. Ha ricordato che, in caso di violazione, è prevista una multa e il ritiro della patente per 15 giorni.

Ha poi chiarito che le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droghe non riguarderanno i malati che assumono farmaci a base di oppioidi, cannabis o cannabinoidi sotto prescrizione medica, rispondendo così alle critiche sollevate in merito.

Il Ponte sullo Stretto e altri temi

Salvini ha infine assicurato che il Ponte sullo Stretto di Messina si farà e che il progetto definitivo sarà approvato la prossima settimana, nonostante le critiche di esperti che ritengono l’opera inadeguata.

Ha parlato anche di autonomia differenziata, sostenendo che sarebbe positiva per l’Italia perché metterebbe in luce i politici capaci e punterebbe a migliorare l’efficienza amministrativa.

Ha concluso rispondendo a una domanda posta da un giovane utente: “Babbo Natale esiste”.