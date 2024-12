Lorenzo Richelmy a Le Iene svela di essere vittima di stalking da 10 anni in un video: "Ti ho già denunciato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attore Lorenzo Richelmy ha raccontato la sua esperienza con uno stalker. L’uomo si è aperto in un monologo a Le Iene nella puntata di domenica 8 dicembre. Ha esordito con una frase di forte impatto: "27.432 messaggi, in 10 anni mi hai mandato 27.432 messaggi. Ho fatto il calcolo: sono 7 messaggi e mezzo al giorno". L’ultimo lo ha ricevuto il 29 novembre 2024 e recitava: "Sei la mia tr**a più lurida". Si è fatto aiutare da ChatGPT per analizzare i temi delle numerose corrispondenze ricevute e, tra i messaggi, non ci sono solo parole di odio, ma anche immagini a sfondo erotico. Richelmy non ha mai risposto, ma ha denunciato.

L’attore Lorenzo Richelmy ha confessato al grande pubblico di essere vittima di stalking. La persecuzione via sms prosegue da 10 anni, periodo nel quale la persona (di cui non vengono rivelati né il genere né il nome) avrebbe inviato quasi 30mila messaggi a Richelmy.

Lo rivela nell’introduzione al suo monologo:

27.432 messaggi, in 10 anni mi hai mandato 27.432 messaggi. Ho fatto il calcolo: sono 7 messaggi e mezzo al giorno.

Prosegue dicendo di non averli letti tutti, pur avendolo desiderato, perché erano troppi.

L’analisi con ChatGPT

Per questo si è rivolto all’intelligenza artificiale di ChatGPT per la lettura e l’analisi dei messaggi.

Emergono diversi dati inquietanti da questi 27.432 messaggi:

11.300 sono messaggi di odio

sono messaggi di odio 7.006 sono messaggi d’amore

sono messaggi d’amore 6.325 sono messaggi neutri

sono messaggi neutri 1.290 emoticon

emoticon 1.000 foto a sfondo erotico

foto a sfondo erotico 410 foto a sfondo erotico con te come soggetto

foto a sfondo erotico con te come soggetto 101 brani musicali

L’intelligenza artificiale ha inoltre stilato una classifica delle parole più usate. Al primo posto c’è "amore", seguito da "cucciolo" e infine da "tr**a". Poi l’attore menziona una particolare ricorrenza: un verbo molto utilizzato dallo stalker, "leccare", che compare 3.726 volte in tutte le sue desinenze.

La denuncia

Il monologo si conclude con un momento altrettanto forte. L’attore, infatti, decide di rispondere allo stalker senza nome (a differenza dell’accusa pubblica di Angelica Schiatti a Morgan dopo 4 anni di silenzio) che lo perseguita da 10 anni. Prende il telefono e dice: "Ho deciso di rispondere all’ultimo messaggio, su Telegram, l’unica chat che ti permette ancora di scrivermi".

L’ultimo messaggio, datato 29 novembre 2024, recita: "Sei la mia tr**a più lurida".

La decisione di denunciare è accompagnata da uno sguardo dritto verso la telecamera. Poi Richelmy afferma: "Tranquillo, non faccio il tuo nome. Ti ho già denunciato".