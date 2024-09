Morgan accusato di stalking da Angelica Schiatti, sì a giustizia riparativa: cosa significa per l'ex X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, potrà essere ammesso alla giustizia riparativa. Lo ha deciso – venerdì 27 settembre – il giudice del Tribunale di Lecco, impegnato nel processo che vede l’artista coinvolto in un caso di stalking, dopo le accuse di Angelica Schiatti. Era stato lo stesso ex giudice di X Factor ha presentare la richiesta in aula, lo scorso 13 settembre.

La richiesta di Morgan

Il 13 settembre Morgan aveva espressamente chiesto al giudice di essere ammesso alla giustizia riparativa.

Due settimane dopo, quindi, la decisione del Tribunale di Lecco, col via libera.

Fonte foto: ANSA

Come ricordato da Ansa, la procedura, complementare al processo, prevede un incontro per la risoluzione del conflitto tra Morgan e Angelica Schiatti, alla presenza di un mediatore, dopo un percorso di lavoro individuale con degli specialisti per l’ex giudice di X Factor.

Tutto questo potrebbe contribuire a una riduzione della pena in caso di condanna.

In ogni caso, la prossima udienza ha già una data, il 14 marzo: in quell’occasione si discuterà del percorso che dovrà seguire Morgan.

La reazione dell’avvocata di Morgan

L’avvocata di Morgan, Rossella Gallo, all’Ansa si è detta soddisfatta della decisione del giudice, “che ha compreso le intenzioni e l’impegno di Castoldi”.

E ancora: “Auspichiamo che possa riprendere immediatamente le proprie attività lavorative ingiustamente interrotte“.

Cos’è la giustizia riparativa?

Nella giustizia riparativa ci si concentra più sulla riparazione del danno causato dal crimine che sulla punizione del colpevole.

Di fatto vengono posti al centro i bisogni delle vittime, la responsabilità del colpevole e il coinvolgimento della comunità.

Lo scopo è duplice: favorire la riconciliazione e il ripristino del danno.

In Italia, a giustizia riparativa è stata introdotta dalla riforma Cartabia: chi chiede di accedere può espiare la pena fuori dal carcere, ad esempio mettendo in pratica attività di volontariato o altri servizi socialmente utili.

Chi è Angelica Schiatti?

Angelica Schiatti aveva denunciato Morgan nel maggio 2020, dopo il primo lockdown dovuto al Covid: i due avevano avuto una relazione di pochi mesi.

Angelica Schiatti e la sua legale, Maria Nirta, si sono sempre opposte alla richiesta di Morgan di accedere alla giustizia riparativa.