Perché l'app Threads di Meta e Zuckerberg non si può ancora scaricare in Italia e nel resto d'Europa

Meta ha lanciato l’app rivale di Twitter, si chiama Threads e in un giorno (sette ore) ha registrato 7 milioni di nuovi utenti. L’euforia intorno alla nuova applicazione è data anche dalla delusione degli utenti per la gestione di Twitter da parte di Elon Musk. Tutti sono pronti a dare una possibilità a Threads, ma non in Europa. Infatti l’app satellite di Meta non è ancora disponibile al download.

Disponibile in 100 Paesi, tranne in Eu

Al momento Threads si trova sugli store Apple e Android, disponibile al download, in oltre 100 Paesi, ma non nel vecchio continente. Il motivo dietro questa decisione è complesso e vede protagoniste le nuove regole sulla privacy dell’Unione europea.

Sembra che Threads non abbia i requisiti necessari per funzionare in Ue. L’applicazione infatti raccoglierà dati quali cronologia, posizione, contatti e acquisti degli utenti. È quindi fondamentale che questa rispetti i parametri di privacy e sicurezza imposti dal Garante europeo. Sarà compito di Meta adeguare Threads al regolamento per la protezione dei dati personali.

Cos’è Threads

Threads è la nuova app di Mark Zuckerberg che dal 6 luglio si è aggiunta all’ecosistema Meta. Diretta rivale di Twitter, Threads ha scopo e funzionalità simili a quelle dell’uccellino blu. Meta, non a caso, ha presentato l’app spiegando cosa intende per “thread”, ovvero le comunità nelle quali si riuniscono le persone per discutere di tutto, dagli argomenti che interessano oggi, a ciò che sarà di tendenza domani.

A differenza di Twitter, che è un social a parte, Threads è un’applicazione satellite che vuole riunire tutti gli utenti dei principali social di Meta. Infatti questa permetterà si essere letta e usata anche senza averla scaricata sullo smartphone, direttamente collegata con Facebook o Instagram.

7 milioni di iscritti

Threads è stata lanciato il 6 luglio in 100 Paesi e in breve tempo, circa sette ore, ha fatto registrare un boom di nuove iscrizioni. Secondo quanto affermato dall’amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, sarebbero già 7 milioni le persone che hanno fatto accesso all’app rivale di Twitter.

Le cifre sono in continua crescita, ma il vero boom arriverà quando anche in Europa l’applicazione diventerà finalmente disponibile.