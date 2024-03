Duro scontro tra il ministro Sangiuliano e Ultima Generazione: "Pagheranno di tasca loro il blitz agli Uffizi"

È scontro tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e gli attivisti di Ultima Generazione, autori di un “blitz” alla Galleria degli Uffizi a Firenze nella giornata di domenica 3 marzo.

Le parole del ministro contro gli eco-attivisti

“Questi eco-vandali pagheranno di tasca loro: oltre ad essere stati deferiti all’autorità giudiziaria, agli autori di questo ennesimo sfregio alla sacralità del nostro patrimonio culturale è stata comminata una sanzione pecuniaria per il pagamento del ripristino del decoro dell’opera e degli ambienti della Galleria degli Uffizi in cui è ospitata la “Primaverà del Botticelli” ha commentato il ministro Gennaro Sangiuliano.

Una misura prevista dalla “normativa voluta da questo governo” per “contrastare gli pseudo-attivisti che fanno impropriamente dei nostri musei il proprio palcoscenico a disprezzo di chi li visita e di chi vi lavora” ha aggiunto.

Grave, inoltre, ha sottolineato il ministro, “che ciò sia avvenuto in una giornata di festa per la cultura italiana, quale è la domenica al museo, in cui molti cittadini visitano gratuitamente i musei e i sti archeologici italiani per godere delle bellezze che la nostra nazione ha ereditato dal proprio illustre passato”.

Identificati e segnalati alla procura

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, i cinque attivisti di Ultima Generazione che hanno effettuato il blitz agli Uffizi di oggi, domenica 3 marzo, sono stati identificati dai carabinieri e successivamente si sono spontaneamente allontanati dal museo.

La loro posizione sarà riferita dai carabinieri alla procura della Repubblica di Firenze, per le valutazioni di competenza.

Fonte foto: ANSA

Il ministro Gennaro Sangiuliano contro Ultima Generazione

Il blitz agli Uffizi

L’azione del gruppo ambientalista Ultima Generazione si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 3 marzo, all’interno della Galleria degli Uffizi a Firenze.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, un gruppo di giovani aderenti all’organizzazione che si batte contro i cambiamenti climatici ha affisso dei volantini sul vetro che protegge alcune opere, tra cui la Primavera di Botticelli, e sulle pareti della sala.

Gli stessi attivisti si sono poi seduti davanti all’opera. Il blitz è stato interrotto, dopo circa un’ora, dai carabinieri, dopo che il personale delle Gallerie aveva fatto uscire i presenti dalla sala.

Si tratta dell’ennesimo blitz di protesta degli eco-attivisti in un museo.