Ad attivista di Ultima Generazione multa di 20mila euro per il blitz alla Galleria degli Uffizi di Firenze

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

20mila euro di multa: tanto dovrà pagare un attivista di Ultima Generazione per avere attaccato con lo scotch alcune immagini al vetro posto a protezione del quadro “Nascita di Venere” di Botticelli. Si tratta della prima applicazione della neonata legge contro gli eco-vandali.

20mila euro di multa ad attivista di Ultima Generazione

La notizia della multa è stata resa nota dai diretti interessati tramite una nota. Nel comunicato, Ultima Generazione attacca il governo Meloni che ha dato alla luce la norma che inasprisce le sanzioni contro chi altera o rende non fruibili le opere d’arte:

Giordano aveva usato lo scotch per incollare delle immagini i Campi Bisenzio immersa dal fango sulla teca della Venere di Botticelli. È evidente l’assenza di una bussola morale in questo governo.

Fonte foto: IPA

13 febbraio 2024 – Gli attivisti di Ultima Generazione attaccano manifesti alla teca che protegge il quadro “Nascita di Venere” di Botticelli.

Il blitz agli Uffizi di Firenze

Lo scorso 13 febbraio tre attivisti entrarono agli Uffizi e appiccicarono alcune foto sulla teca che protegge il capolavoro di Botticelli. Poi esibirono un cartellone arancione con su scritto “Fondo Riparazione – 20 miliardi per riparare ai danni delle catastrofi climatiche”.

Legge eco-vandali: cosa prevede

La cosiddetta legge contro gli eco-vandali introduce una multa minima di 10mila euro, che può arrivare ad un massimo di 60mila. Viene sanzionato chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

C’è poi una multa da 10mila a 40mila per chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici (anche propri) oppure destina i beni culturali ad un uso che possa metterne a rischio lo stato di conservazione. Punito anche chi li destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

“Chi sporca, è giusto che paghi per il ripristino. Non devono pagare i cittadini italiani”, aveva commentato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano all’approvazione del testo.

“Chi si renderà responsabile di atti vandalici nei confronti dell’arte e dei monumenti nazionali, patrimonio della nostra identità e dell’umanità, deve sapere che ne risponderà direttamente in prima persona dal punto di vista patrimoniale”, aveva avvertito il ministro.

Non solo multe: recentemente alcuni attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a 6 mesi di carcere.