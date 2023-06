Due morti in una palazzina a Rimini, ipotesi omicidio-suicidio: l'allarme dei vicini, sentiti colpi di pistola

Due cadaveri, appartenenti a un uomo e a una donna, sono stati ritrovati all’interno di un appartamento situato in una palazzina a Rimini.

Trovati due cadaveri in una palazzina

I due corpi senza vita sono stati trovati in un appartamento situato in un condominio di via Gambalunga, a Rimini, nel tardo pomeriggio di lunedì 19 giugno.

La polizia è intervenuta in forze dopo la segnalazione di alcuni spari uditi dai condomini intorno alle 17, riporta l’agenzia Agi.

La ricostruzione

La palazzina si trova a Borgo Marina, nel cuore di Rimini. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della presunta coppia.

Come riporta Il Resto del Carlino, secondo una prima ricostruzione, le due vittime sarebbero marito e moglie.

Lui, un uomo italiano di 49 anni, avrebbe impugnato l’arma e avrebbe sparato alla compagna, straniera, uccidendola. Dopodiché si sarebbe tolto la vita con la stessa arma con la quale avrebbe ucciso la donna.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del presunto suicidio-omicidio: via Gambalunga, nel cuore della città di Rimini

Ipotesi suicidio-omicidio

Al momento, infatti, la pista più accreditata dagli inquirenti sarebbe quella dell’omicidio-suicidio.

L’Agi riporta che secondo quanto si è appreso, l’uomo, avrebbe sparato alla moglie moldava a seguito di un litigio per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

Il figlio adolescente, tornando a casa, avrebbe trovato la porta chiusa da dentro chiedendo aiuto ai vicini. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e le volanti della polizia coadiuvati dagli agenti della Scientifica.

Il presunto-omicidio si è verificato nel centro cittadino, a Borgo Marina, borgo storico della città romagnola, un tempo affacciato direttamente sul porto canale, adiacente alla medievale porta Galliana.

Il borgo venne pesantemente bombardato durante la seconda guerra mondiale e oggi è l’epicentro del quartiere più multietnico della città.

A proposito di Rimini, un nuovo caso di violenza sessuale potrebbe essersi verificato sul litorale cittadino, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 giugno. Secondo le prime informazioni, una ragazza di nazionalità spagnola, ancora minorenne, avrebbe denunciato di aver subito uno stupro in spiaggia.

I fatti si sarebbero verificati in orario notturno nella zona del porto di Rimini, località frequentatissima specialmente la sera e nei fine settimana, per la presenza di locali, hotel e della ruota panoramica.