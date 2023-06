Bologna è la prima città d'Italia con limite a 30 km/h: la mappa con tutte le vie, sanzioni da gennaio

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tra pochi giorni Bologna diventerà la prima città d’Italia a imporre il limite di 30 km/h su quasi tutto il territorio: al via la campagna che punta ad azzerare i morti sulle strade. Dal Comune è stata svelata la mappa delle vie interessate dal nuovo limite di velocità.

Da luglio Bologna come Bruxelles, Valencia e altre città

La prima fase di transizione inizierà il prossimo luglio: meno di due settimane e il capoluogo emiliano e città metropolitana diventerà città a bassa velocità. Come Bruxelles, Valencia, Oslo, Grenoble e Helsinski.

Il sindaco Matteo Lepore, riporta Ansa, si auspica già che il limite di 30 km/h per le vie della città possa diventare presto legge in tutta Italia: “L’obiettivo è morti zero sulle strade, vogliamo dare un segnale forte a livello nazionale”.

Questo perché “Rallentare le auto significa poter dare più spazio alle persone e restituire tempo alle loro vite”. Il piano prevede un investimento da 24 milioni di euro per rendere più sicure le strade, al quale si aggiunge il progetto Impronta verde che porterà altri 6 parchi a Bologna.

Sanzioni per chi viola il nuovo limite di 30 km/h

Le nuove limitazioni di velocità sul territorio cittadino partiranno da luglio, ma fino alla fine della prima fase di transizione non scatteranno le sanzioni: stop alle multe quindi fino al primo gennaio 2024.

Poi, via libera alle sanzioni per chi supera il limite su tutte le strade di Bologna, che batte sul tempo Milano e diventa città a 30 km/h non solo nelle vie del centro dove tale indicazione è già in vigore, ma sulla maggior parte delle strade.

Il provvedimento, si apprende, riguarda il 70% delle vie, mentre il limite dei 50 km/h varrà solo per un centinaio di strade. In corso lavori per attrezzare la città con 500 nuovi cartelli, 300 bolloni e l’organizzazione di corsi di guida sicura.

La mappa delle vie di Bologna a 30 e 50 km/h

Come mostrato nella mappa diffusa dal comune, la maggior parte delle strade radiali che portano fuori dalla città diventano a 30 km/h. Via Andrea Costa, via Massarenti, via Mazzini, via Murri, via Saffi, via San Donato, via San Mamolo, via Saragozza e via Zanardi (quasi totalmente) sono interessate dal provvedimento.

Fonte foto: ANSA In arancio, le vie di Bologna a 30 km/h. In blu quelle che restano a 50 km/h

Resta il limite di 50 km/h invece su altre piazze, rotonde e vie, così elencate da Il Resto del Carlino:

Le piazze : Porta Castiglione, Porta Maggiore, Porta Mascarella, Porta San Donato, Porta San Felice, Porta San Mamolo, Porta San Vitale, Porta Santo Stefano, VII novembre 1944, piazzale Atleti Azzurri d’Italia

: Porta Castiglione, Porta Maggiore, Porta Mascarella, Porta San Donato, Porta San Felice, Porta San Mamolo, Porta San Vitale, Porta Santo Stefano, VII novembre 1944, piazzale Atleti Azzurri d’Italia Ponte Riccardo Bacchelli

Riccardo Bacchelli Rotonde : 35 reggimento fanteria Pistoia, Donati, forni, Senna, Battaglia di Casteldebole, Gozzadini, Brigata Paracadutisti Folgore, Gualandi, Caduti Italiani in Missione di pace, Malossi, De Gaull, Crocerossine, Canè, Dispersi nel Naufragio del Piroscafo Oria, Gozzetti, Granatieri di Sardegna, Lavoratori licenziati per rappresaglia, Pancaldi, Romagnoli, Crocioni Michelini, Malaguti, Vicinelli, Bottoni, Bubani, Taxisti vittime strage 2 agosto 1980, Guidi, Sottopasso Maserati

: 35 reggimento fanteria Pistoia, Donati, forni, Senna, Battaglia di Casteldebole, Gozzadini, Brigata Paracadutisti Folgore, Gualandi, Caduti Italiani in Missione di pace, Malossi, De Gaull, Crocerossine, Canè, Dispersi nel Naufragio del Piroscafo Oria, Gozzetti, Granatieri di Sardegna, Lavoratori licenziati per rappresaglia, Pancaldi, Romagnoli, Crocioni Michelini, Malaguti, Vicinelli, Bottoni, Bubani, Taxisti vittime strage 2 agosto 1980, Guidi, Sottopasso Maserati Vie: Agucchi (tratti), Manzi, Mario, Baldacci, Corelli, Arno, Marcello, Caduti di Casteldebole, Gnudi, Colombo, Dalla Volta, Ortolani, Lazzaretto, Terrapieno, Triumvirato (a eccezione del tratto in corrispondenza dell’abitato di via della Birra, regolato a 30 km/h), don Sturzo