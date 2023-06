Ragazza minorenne spagnola denuncia stupro a Rimini: identikit del presunto aggressore, è un giovane italiano

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un nuovo caso di violenza sessuale potrebbe essersi verificato sul litorale di Rimini, nella notte fra sabato 10 e domenica 11 giugno. Secondo le prime informazioni, una ragazza di nazionalità spagnola, ancora minorenne, avrebbe denunciato di aver subito uno stupro in spiaggia. Allo stato attuale, le autorità competenti sono alla ricerca del presunto aggressore, che potrebbe essere un ragazzo di nazionalità italiana. Per la ragazza è stato attivato il protocollo di assistenza per le vittime di violenza.

Il luogo del presunto stupro

I fatti si sarebbero verificati in orario notturno nella zona del porto di Rimini, località frequentatissima specialmente la sera e nei fine settimana, per la presenza di locali, hotel e della ruota panoramica.

Immediatamente dopo il terribile evento, la giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stato attivato il protocollo di assistenza per le vittime di violenza.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove è avvenuta la presunta violenza sessuale è fra le più frequentate nelle serate a Rimini

Le indagini sull’aggressore

Al momento, le autorità competenti stanno effettuando approfondite indagini al fine di fare piena luce su quanto accaduto. La polizia sta concentrando i propri sforzi nell’ascoltare le testimonianze di coloro che hanno assistito o sentito qualcosa di sospetto durante l’episodio.

Gli inquirenti, nell’ambito delle prime indagini, sono riusciti a delineare un identikit del presunto aggressore. Si tratterebbe di un giovane italiano, mentre la vittima, come precedentemente riportato, è una turista minorenne di origine spagnola.

La rissa e il vigile del fuoco in coma

E nella notte fra sabato e domenica un altro grave episodio si è verificato in una delle zone più affollate della movida riminese. All’uscita da un locale, dopo una lite e una rissa violenta fra due persone ha avuto la peggio un vigile del fuoco di 34 anni.

L’uomo è caduto e ha battuto violentemente la testa, con le sue condizioni apparse da subito molto gravi. Soccorso e trasportato in ospedale, il 34enne è entrato in coma ed è stata confermata per lui la morte cerebrale.

Presunta violenza sessuale a Milano

Alcune settimane fa, invece, un caso molto simile a quello della ragazza spagnola a Rimini si è verificato fuori da una discoteca milanese in via Tocqueville. Nella notte fra sabato 20 e domenica 21 maggio, una giovane ragazza statunitense sarebbe stata violentata mentre era in stato confusionale, per via del consumo di alcol. La ragazza era stata soccorsa da un'ambulanza e portata alla clinica Mangiagalli, con le indagini che si erano concentrate in particolare sulle telecamere interne al bagno della discoteca per cercare di ricostruire gli eventi.