Bufera sulle frasi del viceministro Bignami sull'alluvione in Emilia Romagna. La replica dell'assessore

Non si accenna a placare il polverone sollevato dalle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, sui fondi da destinare all’Emilia Romagna per la devastante alluvione del maggio scorso. “Voi vi fidereste di Schlein e compagni?” ha scritto sui social l’esponente di Fratelli d’Italia.

Emilia Romagna, polemiche per le frasi di Bignami

Ad un mese dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, non è stato ancora nominato un commissario straordinario per l’emergenza e non sono stati sbloccati i fondi. Le opposizioni stanno da tempo denunciando questa situazione.

Negli ultimi giorni però lo scontro tra governo e Pd si è fatto più acceso a causa di alcune dichiarazioni di esponenti dell’esecutivo Meloni. Prima il ministro della Protezione civile Nello Musumeci che ha dichiarato che il “governo non è un bancomat“.

Poi nelle ultime ore il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami che in post su Facebook ha scritto così: “Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro”.

La replica dell’assessore regionale Colla

L’ultimo in ordine di tempo a rispondere al membro del governo di Fratelli d’Italia è stato Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna.

Colla ha spiegato che nelle zone colpite dall’alluvione “abbiamo un grosso problema, della gente che ha perso tutto, imprese, famiglie. Dobbiamo tenere una leale cooperazione istituzionale altrimenti quella rabbia scavalca tutti, tutte le rappresentanze”.

“Non facciamo quell’errore. Lo dico al governo, permettetemi, quel linguaggio non è all’altezza“, ha detto Colla, invitando Bignami a “non avere overdose di prestazione politica”.

La riposta dell’Emilia Romagna

In precedenza era stato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, a rispondere a stretto giro di posta al post polemico di Bignami, definendolo “davvero incomprensibile e fuori luogo”.

Bignami “sa o dovrebbe sapere – ha detto – che la ricognizione puntuale dei danni è attivata dal commissario per l’emergenza così come disposto dall’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile dello scorso 8 maggio, nei 90 giorni successivi”.

“Tuttavia – ha aggiunto – per rappresentare al meglio al ministro competente lo stato dell’arte, nell’incontro di giovedì scorso al Tavolo col Governo il presidente Bonaccini ha già prodotto una prima stima, frutto dell’inteso lavoro condotto da sindaci e presidenti di Provincia, Agenzia regionale di Protezione civile e Consorzi di bonifica, associazioni imprenditoriali e professionisti”.

La replica del Pd

Le parole di Bignami sui fondi dell’alluvione hanno scatenato la reazione di molti esponenti del Partito Democratico.

A partire dal presidente dei senatori Pd Francesco Boccia: “Le provocazioni e gli insulti del viceministro Bignami alle istituzioni emiliane e al Pd sono la prova che la destra sta giocando sulla vicenda dell’alluvione una partita tutta politica sulla pelle delle amministrazioni, delle imprese e delle famiglie di quel territorio, offendendo tutta la comunità dell’Emilia Romagna”.

“Polemica volgare e infondata. È un’offesa non solo a Regione e Comuni, ma a imprese e cittadini che meritano risposte urgenti”, ha dichiarato Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera.

“Il viceministro Bignami – quello con l’hobby di travestirsi da nazista – oggi ha ammesso con strafottenza che il governo non ha ancora stanziato aiuti per l’Emilia-Romagna perché amministrata dal PD. Un’offesa e una violenza vergognose a territori e cittadini già in difficoltà”, ha twittato il deputato Pd Alessandro Zan.

Bignami rincara la dose

In un altro post su Facebook però Galeazzo Bignami rincara la dose: “La reazione isterica che il Pd ha avuto nei miei confronti dimostra che ho ragione. Il loro disprezzo, fin da quando ero consigliere di quartiere, per me è la migliore riprova che sono nel giusto”.

“A questo punto mi aspetto però – aggiunge – che rispondano nel merito. Perché non danno i documenti per poter sbloccare i sostegni a chi ne ha diritto?”. Ricognizione che come detto spetta al commissario straordinario che il governo non ha ancora nominato.