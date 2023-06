Il video delle tombe ricoperte dal fango in Emilia-Romagna dopo l'alluvione: bare trascinate via dall'acqua

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

È passato un mese da quando sono cominciate le piogge che hanno causato l’alluvione in Emilia Romagna. In un video, si nota come l’acqua abbia invaso il cimitero del paese di Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna. Le tombe sono state scoperchiate dal fango, che ha trascinato le bare fuori dal camposanto, fino ad un parco giochi adiacente, anch’esso coperto dai detriti portati dal fiume esondato.