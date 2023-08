Due finanzieri morti durante una scalata in Friuli, dopo la tragedia la Procura apre un'inchiesta

Due finanzieri sono morti nella notte durante una scalata in Friuli. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì 16 agosto e giovedì 17, mentre i due scalatori stavano percorrendo in cordata sul Monte Mangart, al centro delle Alpi Giulie Occidentali proprio sul confine tra Italia e Slovenia. L’allarme era stato dato dai loro colleghi che non li vedevano rientrare in caserma. La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per far luce sulla tragedia.

Tragedia in Friuli, due finanzieri sono morti durante una scalata

Come riporta ‘Repubblica’, i due finanzieri stavano risalendo la via Piussi sul Monte Mangart, nelle Alpi Giulie Occidentali al confine tra Italia e Slovenia.

Considerata la nota difficoltà della scalata, i colleghi che li attendevano in caserma non si sono preoccupati fino alla mezzanotte, quando sono andati a cercarli.

Tragedia in Friuli: due finanzieri sono morti durante una scalata sul monte Margart. La Procura di Udine indaga

La dinamica che ha cagionato la morte dei due finanzieri è ancora da accertare, tuttavia secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una fatalità.

La caduta potrebbe essere stata conseguente ad un crollo. I corpi sono stati recuperati la mattina di giovedì 17 agosto alle 8:30 dall’elicottero della Protezione Civile.

La ricostruzione degli eventi

Come già scritto, l’allarme è stato dato dai colleghi che li attendevano in caserma.

I due finanzieri risultavano irraggiungibili sia dai telefonini che dai dispositivi radio in dotazione, quindi i colleghi si sono portati fino a Fusine Laghi per poi spingersi al rifugio Zacchi, dove i dispersi avevano lasciato il loro mezzo.

Qualche ora più tardi è avvenuto il tragico ritrovamento: i due scomparsi si trovavano ai piedi della parete che stavano scalando, probabilmente dopo un volo di decine di metri.

Chi erano le vittime

Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, viveva a Reggio Emilia ed era originario della provincia di Teramo. Lorenzo Paroni, 30 anni, veniva da Pordenone.

Oltre a prestare servizio a Tarvisio nel corpo della Guardia di Finanza, i due facevano parte anche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Cave del Predil: Peroni era già tecnico, mentre Pacchione avrebbe dovuto affrontare a breve l’esame per entrarvi ufficialmente.

Nel giugno 2023 la stessa sorte era toccata a due alpinisti sul Monviso, con le ricerche rese impossibili dal maltempo. I loro corpi erano stati rinvenuti in un canalone.