Due accoltellati nella rissa a Trieste in piazza Carlo Alberto tra oltre 20 persone con spranghe e bastoni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella serata di ieri c’è stata una maxi rissa a Trieste. In piazza Carlo Alberto si sono riunite circa 20 persone, tutte molto giovani, stranieri e minorenni per affrontarsi. Il quotidiano locale Il Piccolo ha descritto la rissa come un confronto tra due bande, una di origini afghana e l’altra pakistana. I gruppi si sono affrontati con spranghe, bastoni, coltelli e una pistola giocattolo. Il bilancio è di diversi feriti, tra cui due giovani accoltellati e trasferiti in ospedale con ferite al torace, all’addome e al braccio.

Maxi rissa

Sono oltre 20 i giovani coinvolti nella maxi rissa scoppiata nella sera a Trieste, in piazza Carlo Alberto. Secondo i giornali locali il gruppo di giovani si è riunito per affrontarsi con diverse armi tra cui spranghe e coltelli.

Lo scontro è avvenuto tra due bande, un afghana e una pakistana e alla fine due persone sono rimaste ferite. Tra i giovani coinvolti anche alcuni minori.

Fonte foto: Tuttocittà.it Maxi rissa a Trieste, in piazza Carlo Alberto

Due feriti lievi

La violenta lite è finita con due giovani accoltellati. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Cattinara con ferite da taglio. Uno ha presentato ferite al torace, mentre l’altro una ferita all’addome e una al braccio.

Per entrambi non c’è pericolo di vita e le ferite risultano poco gravi. Mentre la squadra medica interveniva per il soccorso dei due, la polizia giunta sul posto ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche e accettarsi delle cause della rissa.

I motivi dello scontro

Ancora in corso le indagini sulle motivazioni dietro la maxi rissa che, secondo il giornale locale Il Piccolo, avrebbe coinvolto almeno 20 persone. Si tratta di giovani e giovanissimi, anche minorenni, quasi tutti di origine straniera. Nella serata di martedì 28 novembre si sono scontrati, forse per un regolamento di conti.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno scoperto che alcuni dei giovani sono minori non accompagnati, come i due feriti trasportati in ospedale. Da verificare ancora i documenti dei coinvolti e i motivi dietro lo scontro.