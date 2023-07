Donna trovata morta in un ascensore bloccato a Palermo: il cadavere recuperato dai sanitari

Francesca Marchione, donna di 61 anni, è stata trovata senza vita in un edificio in via Oreto a Palermo. Il cadavere era dentro l’ascensore bloccato tra due piani.

Il ritrovamento del cadavere e l’intervento dei soccorsi

Dalle prime notizie trapelate sulla vicenda, la donna sarebbe morta nella mattinata di mercoledì 26 luglio e sarebbe rimasta nell’ascensore per diverse ore.

A chiamare i vigili del fuoco che hanno trovato il cadavere sono stati i sanitari del 118 che erano stati contattati da alcuni residenti. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Fonte foto: ANSA

Nella zona la corrente elettrica era andata via numerose volte a causa del blackout. Da chiarire se a bloccare l’ascensore sia stato un blackout o un guasto.

I blackout a Palermo

Da giorni la Sicilia è stretta nella morsa del caldo e degli incendi. Tantissime le situazioni di emergenza sull’isola. Tra le aree più colpite il capoluogo, Palermo, dove si sono registrati tantissimi blackout dovuti alle alte temperature e alle condizioni infernali climatiche.

Le vittime del caldo e degli incendi

Nel Palermitano, inoltre una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute, è morta perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso.

Nelle scorse ore, ritrovati a Cinisi i corpi carbonizzati di altri due anziani.